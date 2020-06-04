Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как связаны COVID-19 и ожирение, объяснили ученые 

Medical Note 34 минуты назад
Ученые объяснили связь COVID-19 и ожирения
Фото: globallookpress.com
Люди с ожирением больше подвержены риску заболеть новой коронавирусной инфекцией. Причем риск того, что заболевание будет проходить тяжело и приведет к летальному исходу, у них выше.
Ученые отмечают, что ожирение сильно ослабляет иммунную систему. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 73% пациента с подтвержденным коронавирусом в Италии, Испании, Швеции, Швейцарии и Нидерландах страдают от ожирения.
Президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением Джон Уилдинг пояснил, что одной из причин, почему люди с высоким индексом массы тела переносят COVID-19 более тяжело, является снижение эффективности ИВЛ.
Очень сложно эффективно «вентилировать», если у пациента есть лишний вес. Объема легких не хватает на все тело, и поступление кислорода в кровь снижается.
У человека с ожирением также возникает противовоспалительное состояние. Избыток жировой ткани начинает выделять определенные гормоны, которые заставляют тело думать, что оно воспалено. Это приводит к повреждению органов, объясняет бариатрический хирург Шоу Сомерс.
По его словам, при ожирении иммунная система работает сверхурочно. Через 7-10 дней после заражения коронавирус возникает чрезмерная воспалительная реакция, когда иммунитет буквально сходит с ума и убивает. Лишний весь только усиливает этот процесс.
Ожирение способствует более тяжелому течению и других заболеваний — SARS, гриппа, пневмонии. Причем опасность могут представлять даже несколько лишних килограммов.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Medical Note: последние новости
Врач перечислил три правила измерения температуры Врач перечислил три правила измерения температуры Создано лекарство от кокаиновой зависимости Создано лекарство от кокаиновой зависимости Названа новая группа риска по коронавирусу Названа новая группа риска по коронавирусу
Комментарии
Наука , Наука и техника , Испания , Италия , Нидерланды , Швейцария , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
«Что „доклад закончил?“: Путин жестко раскритиковал губернатора
«Что „доклад закончил?“: Путин жестко раскритиковал губернатора
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Казахстан отказал России
Казахстан отказал России
Видео
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
01:12
Поимка дикобраза в Подмосковье попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение