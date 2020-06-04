Ученые объяснили связь COVID-19 и ожирения

Люди с ожирением больше подвержены риску заболеть новой коронавирусной инфекцией. Причем риск того, что заболевание будет проходить тяжело и приведет к летальному исходу, у них выше.

Испании, Швеции, Швейцарии и Ученые отмечают, что ожирение сильно ослабляет иммунную систему. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 73% пациента с подтвержденным коронавирусом в Италии Нидерландах страдают от ожирения.

Президент Всемирной федерации по борьбе с ожирением Джон Уилдинг пояснил, что одной из причин, почему люди с высоким индексом массы тела переносят COVID-19 более тяжело, является снижение эффективности ИВЛ.

Очень сложно эффективно «вентилировать», если у пациента есть лишний вес. Объема легких не хватает на все тело, и поступление кислорода в кровь снижается.

У человека с ожирением также возникает противовоспалительное состояние. Избыток жировой ткани начинает выделять определенные гормоны, которые заставляют тело думать, что оно воспалено. Это приводит к повреждению органов, объясняет бариатрический хирург Шоу Сомерс.

По его словам, при ожирении иммунная система работает сверхурочно. Через 7-10 дней после заражения коронавирус возникает чрезмерная воспалительная реакция, когда иммунитет буквально сходит с ума и убивает. Лишний весь только усиливает этот процесс.

Ожирение способствует более тяжелому течению и других заболеваний — SARS, гриппа, пневмонии. Причем опасность могут представлять даже несколько лишних килограммов.