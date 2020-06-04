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В Сочи белобочка выплыла к людям за помощью 

Lenta.ru 1 час назад
В Сочи белобочка выплыла к людям за помощью
Фото: @delfacenter
На одном из пляжей в Сочи попытались спасти больного дельфина-белобочку, который выплыл к людям. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Инцидент произошел вечером в понедельник, 1 июня, в районе городской прибрежной территории «Красный штурм». Очевидцы заметили животное, как будто просившее о помощи, на поверхности воды и сообщили о нем в научно-экологический Центр спасения дельфинов «Дельфа».
По словам координатора организации Ирины Шулгестеровой, белобочка была жива, но держаться на воде самостоятельно уже не могла из-за нехватки сил и истощения. Позже на ее теле обнаружили глубокие воспаленные раны и язвы, состояние дельфина было оценено как крайне тяжелое.
Известно, что команда спасателей, стоя в воде в гидрокостюмах, оказывала животному помощь в течение трех часов: ему провели ветеринарные манипуляции по обезболиванию, снятию обезвоживания и интоксикации, а также антибактериальную терапию и санацию кожных повреждений.
Однако спасти дельфина не удалось.
«Анализ крови показал критическое состояние животного, он был при смерти. Но причина гибели еще не установлена: требуется провести дополнительные исследования биоматериала», — уточнила Шулгестерова.
По ее словам, выезжая на такие вызовы, «всегда надеешься на лучшее, но приходится готовиться и к худшему».
15 мая сообщалось, что жители Краснодарского края заметили дельфинов во время режима изоляции, введенного из-за вспышки коронавируса, на одном из местных пляжей. На размещенном в сети ролике было видно, как несколько животных плавают вдоль берега.
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Комментарии
Наука , Наука и техника , Комсомольская правда , Сочи
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