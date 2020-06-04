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Ученые обнаружили в COVID-19 «инородное тело». Его нет ни в одном из коронавирусов 

Ura.Ru 1 час назад
Часть человеческого белка найдена в коронавирусе
Фото: © URA.RU
Биоинформатики из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности COVID-19 вставку из восьми аминокислот, которая идентична части человеческого белка.
«Сравнение инфицирующих человека штаммов атипичной пневмонии SARS-CoV-2 со штаммами пневмонии COVID-19 показывает, что SARS-CoV-2 приобрел уникальную последовательность маленькой вставки на участке S1/S2» — цитируют исследователей «Известия».
По мнению ученых, вирус использует именно этот человеческий фермент, чтобы проникнуть внутрь клетки, но при этом заодно мешает работать тому же самому человеческому белку. Получается, некий двойной удар по организму.
По мнению специалиста по коронавирусам, заведующего лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ и лаборатории вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаила Щелканова, обнаруженная вставка является естественной для подобных патогенов.
«Это нормальный процесс эволюции вируса и его подстройки под организм млекопитающих, которые являются его хозяевами», — сказал он.
Щелканов уверен, что фрагмент генома был получен вирусом случайно, в результате мутаций, но именно он дал возможность так широко распространиться в популяции людей и вызвать пандемию.
А генетик Константин Крутовский не исключает гипотезы искусственного возникновения части человеческого белка в вирусе.
«Конечно, это может быть случайной мутацией-вставкой. Второй вариант — промежуточный хозяин коронавируса имеет вставку, идентичную человеческой, к которой адаптировался в процессе мутирования. Третий — вирус уже давно существовал в популяции людей, либо его пассировали на клетках человека. И четвертый — ее искусственно вставили», — считает эксперт.
Ранее австралийские ученые рассказали об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеку. По словам ученого университета Флиндерса Николая Петровски, вирус лучше всего присоединяется именно к клеткам человека, а не летучей мыши, как предполагалось раньше. Теперь ученые ищут ответ на вопрос об «искусственном» характере его происхождения.
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Наука , Наука и техника , COVID-19 , Константин Крутовский , газета "Известия"
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