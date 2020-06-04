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Искусственная вставка или мутация: в коронавирусе нашли часть человеческого белка 

Мария Иванова и ещё 2 54 минуты назад
Исследователи из Кембриджа обнаружили в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, идентичную части одного из человеческих белков. Как пишут «Известия», возможно, коронавирус использует для проникновения внутрь клетки именно этот фрагмент.
Кембриджские биоинформатики заявили, что эта вставка уникальна. Они отметили, что из всех 20 350 белков человека такой фрагмент есть только в одном — ENaC-ɑ.
«Это наводит на мысль, что SARS-CoV-2, возможно, специально эволюционировал, чтобы имитировать субстрат протеазы человека», — отметили ученые.
Профессор кафедры биоинформатики Гёттингенского университета Константин Крутовский рассказал, что вирус не просто использует «человеческую» вставку, чтобы проникнуть внутрь клетки, но заодно и мешает работать аналогичному человеческому белку.
Специалист по коронавирусам Михаил Щелканов назвал такие вставки естественными для подобных патогенов.
«Это нормальный процесс эволюции вируса и его подстройки под организм млекопитающих, которые являются его хозяевами», — объяснил он.
Ученый отметил, что наличие вставки не подтверждает искусственное происхождение вируса. Щелканов считает, что коронавирус заполучил эту вставку случайно, в результате мутаций, но именно она помогла ему так широко распространиться.
Генетик Константин Крутовский назвал несколько версий появления вставки в коронавирусе. Первая — случайная мутация-вставка, что, по его мнению, маловероятно. Вторая — у промежуточного хозяина вируса была вставка, идентичная человеческой, к которой вирус затем адаптировался. Третья версия: вирус уже давно находился в популяции людей, либо его вырастили в лабораторных условиях на клетках человека. Четвертая гипотеза: вставка была сделана искусственным путем.
Как писал «Рамблер», ранее телеканал Fox News сообщил со ссылкой на анонимные источники, что «нулевым пациентом» с коронавирусом был сотрудник лаборатории в Ухане. По версии собеседников канала, новый коронавирус был создан в уханьской лаборатории не в качестве биологического оружия, а для демонстрации того, что способности Китая по выявлению вирусов и борьбе с ними равны или превышают возможности США.
Французский вирусолог и один из первооткрывателей ВИЧ Люк Монтанье предположил, что появление нового коронавируса стало результатом работы молекулярных биологов, которые пытались создать вакцину против ВИЧ и допустили утечку.
С ним поспорил замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов. Как отметил ученый, теория заговора о создании вируса в лаборатории утверждает, что в коронавирус добавили участки генома ВИЧ. Семенов назвал это бредом и подчеркнул, что в любом РНК-содержащем вирусе будут гомологичные структуры.
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Наука , Видео , Наука и техника , COVID-19 , Александр Семенов , Константин Крутовский , газета "Известия" , Fox News
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