Когда-то вся Вселенная могла крутиться как волчок

Журнал New Scientist сообщает о новом исследовании астрономов. Ученые, используя возможности трех самых мощных обсерваторий в мире, определили направление вращения более чем 200 000 спиральных галактик. Это привело к неожиданному открытию.

Ранняя Вселенная могла лихо вращаться, оставив след, который до сих пор заметен в небе.

Лиор Шамир (Lior Shamir) из университета штата Канзас вместе с коллегами воспользовался возможностями трех самых мощных в мире обсерваторий (телескоп под названием «Слоуновский цифровой небесный обзор» в Нью-Мексико, телескопы системы панорамного обзора и быстрого реагирования Pan-STARRS на Гавайях и космический телескоп «Хаббл») для поиска направления вращения более чем 200 000 спиральных галактик.

Исходя из самых современных моделей космологии, следует полагать, что число галактик, вращающихся по часовой стрелке, равно числу галактик, вращающихся против часовой стрелки. Но изучив данные всех трех обсерваторий, ученые обнаружили неожиданный дисбаланс.

«Разница невелика, составляя чуть больше двух процентов, но при таком огромном количестве галактик вероятность случайного расхождения составляет менее одной миллионной», — сказал Шамир, выступая 1 июня на пресс-конференции во время виртуального заседания Американского астрономического общества.

Чем дальше находятся галактики, тем больше дисбаланс.

Эта асимметрия также различается в зависимости от той части неба, которую мы наблюдаем. Если смотреть вовне с земных полюсов, то кажется, что больше галактик вращается против часовой стрелки, чем по часовой, а если наблюдать с экватора, то все получается наоборот.

Шамир с коллегами обнаружил, что такие закономерности могла создавать вся Вселенная, вращаясь в начале своего существования одновременно вокруг нескольких осей. Если это так, то вращающиеся спиральные галактики мы должны находить в более ранней Вселенной, чем это показывают остальные модели. Другие недавние наблюдения подтверждают эту догадку.