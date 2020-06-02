Вакцину от коронавируса представят в виде йогурта 

Первые вакцины от коронавируса в России будут представлены не только в виде вещества для инъекций, но и в форме йогурта или назальных капель. Начать испытания на людях ученые планируют уже в текущем месяце — для этого группа добровольцев из 50 военных прибудет в научный институт Минобороны. Параллельно гонка за создание вакцины от COVID-19 идет по всему миру — известно как минимум о 124 разработках, некоторые из которых уже опробованы на людях.

«Просто закапывается в нос»

В России ученые разрабатывают вакцину в виде кисломолочного продукта, который можно будет употреблять внутрь. Об этом сообщил руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.

По словам Чехонина, новый препарат создается на базе Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге

Вакцина будет относиться к типу мукозальных, которые вводят в организм через рот в виде аэрозолей или более крупных капель. Для того, чтобы защитить антигены в таких препаратах от пищеварительных ферментов, их помещают в микрокапсулы.

«Мишенью для клонирования является ген, кодирующий S-белок коронавируса (шиповидный белок, с помощью которого SARS-CoV-2 заражает здоровые клетки). В результате ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — заявил Чехонин, уточнив, что сейчас проводятся доклинические испытания этой вакцины.

Другое вещество от COVID-19, которое будет вводиться в правое плечо, в России должны зарегистрировать к августу, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

По словам эксперта, сейчас препарат находится на стадии доклинических испытаний, которые продлятся приблизительно до середины июня. За это время специалисты должны определить его токсичность, реактогенность и другие критерии, исходя из которых можно будет приступить к испытаниям вакцины на людях.

Еще одна вакцина, которая будет вводиться в организм через назальные капли, была создана на базе новосибирского научного центра «Вектор». Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов на телеканале «Россия 1».

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечно, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — пояснил Максютов.

В общей сложности в России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова . В частности, шесть из них разрабатывает государственный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор», две — компания «Биокад». Для создания еще одного препарата задействован Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток. Как сообщила глава департамента фармацевтической разработки института Наталья Белозерова, испытания последнего могут начаться уже в июне.

«В конце месяца мы планируем получить все результаты по скринингу. И в июне планируем стартовать с доклиническими исследованиями. Мы получили одобрение программы доклинических и клинических исследований. После страта «доклиники» через три месяца <…> мы с промежуточными данными подаем заявку на проведение клинических исследований», — заявила Белозерова.

Когда в РФ начнутся испытания вакцины на людях

В «Векторе» также планируют начать первые клинические исследования в конце июня или начале июля, чтобы завершить их к середине сентября. Как подчеркнул гендиректор центра, дополнительного ускорения работы над вакциной не требуется, так как специалисты стараются не навредить и не вколоть бесполезный препарат.

Первые испытания будут проходить на добровольцах обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет, уточнил Максютов. При этом опробовать на себе вакцину не смогут люди, уже переболевшие COVID-19. Окончательные группы испытуемых могут быть сформированы только за семь дней до непосредственно начала исследования.

В «Векторе» также рассчитывают впоследствии использовать препарат для формирования иммунитета к вирусу у детей. «Но это вопрос последующих клинических исследований. После получения положительных результатов и регистрации вакцины в рамках пострегистрационных исследований и независимых клинических исследований мы будем расширять контингент как по возрасту, то есть включать детское население, включать возраст старше 60 лет, так и по различным другим показателям», — заключил гендиректор, уточнив, что такие исследования могут начаться только в начале 2021 года.

Группу добровольцев, которые опробуют на себе первую вакцину от COVID-19, уже отобрали в Министерстве обороны. Как сообщили в ведомстве, это 50 военнослужащих — в том числе пять женщин — из различных подразделений по всей России. Все они заблаговременно прошли обследование и тестирование.

Первая группа 3 июня должна приехать в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России «для прохождения предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к проведению эксперимента», добавили в министерстве. Там же будут проходить и сами испытания.

На данный момент в распоряжении ученых уже имеются результаты испытаний вакцины, которые проводились на животных, сообщил Ринат Максютов.

«В рамках лабораторных испытаний низшие приматы также подвергались заражению новым коронавирусом. Результаты, которые при этом получались, они моделируют эту инфекцию, как у человека. Есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению в мазке с помощью метода ПЦР», — отметил он.

Для контроля возможных изменений в легких в «Векторе» использовали рентгеновскую установку. Согласно полученным результатам, все животные перенесли вакцинацию хорошо. «При введении вакцины никаких подъемов температуры не было и никаких нежелательных реакций мы также не наблюдали. Они все очень хорошо перенесли введение наших вакцинных препаратов», — заключил гендиректор.

«Это нормальная соревновательность»

Гонка за создание вакцины от коронавируса идет и в зарубежных странах. Сейчас в мире известно, по крайней мере, о 124 разработках вакцин. На этапе тестирования на людях находится минимум восемь вакцин, разработанных в разных странах.

Так, в Австралии 130 местных жителей 26 мая уже успели опробовать на себе прививку, представленную компанией Novavax. Согласно подсчетам ученных, через 21 день у испытуемых появится иммунитет.

«Одна из особенностей нашей вакцины заключается в том, что мы можем использовать очень низкие дозы, потому что она настолько иммуногенна. Это позволит нам сделать много доз. Мы прямо сейчас, по проекту, можем сделать не менее ста миллионов доз к концу года и 1,5 миллиарда доз в следующем, 2021 году», — заявил главный научный сотрудник компании Грегори Гленн.

Опробовала препарат на людях и американская биотехнологическая компания Moderna — результаты оказались положительными. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отметили в Moderna результаты являются промежуточными, однако после приема вакцины количество антител у добровольцев либо превышало подобный показатель в крови тех, кто переболел коронавирусом, либо находилось на том же уровне. Это зависело от дозы вакцины, пояснили специалисты.

В целом на первом этапе исследования вакцина показала себя безопасной, а все побочные эффекты были временными и разрешались самостоятельно, серьезных побочных эффектов не было. Завершающая стадия клинических испытаний должна пройти в июле.

Ранее о создании «первой в мире» вакцины, способной победить коронавирус, заявили итальянские ученые. Как сообщало издание Daily Mail, компания Takis Biotech в начале марта начала разработку, а впоследствии получила разрешение от Министерства здравоохранения Италии на доклинические исследования.

На данный момент вакцина уже протестирована на мышах. Она оказалась способна вызывать выработку антител, необходимых для борьбы с коронавирусом. Тесты на клеточных культурах также показали эффективность этих антител в человеческих клетках.

«Испытания на людях ожидаются после этого лета, — заявил генеральный директор компании Луиджи Ауризиччио. — Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной».

О прорыве в разработке сообщили и израильские ученые — им удалось найти антитела, которые активно борются с коронавирусной инфекцией в организме человека и могут быть применены для создания вакцины. В настоящее время идет работа над регистрацией патента, после чего начнется коммерческое производство вакцины.

Приближаются к цели и в Китае — там биологи уже разработали несколько прототипов, на основе как живого вируса, так и инактивированного.