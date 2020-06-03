Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сибирские археологи нашли артефакты возрастом 28 тысяч лет 

Российская Газета 1 час назад
В России найдены артефакты возрастом 28 тысяч лет
Фото: Иркутский государственный университет
Во время раскопок возле города Усолье-Сибирское в Приангарье археологи Иркутского государственного университета обнаружили более 1000 предметов, в том числе изделия, выполненные древними людьми в период позднего палеолита.
Как сообщили в ИГУ, эти работы проводятся на месте планируемой автодороги в обход Усолья-Сибирского. Предварительная археологическая разведка, проведенная еще в 2015 году, выявила здесь наличие культурного слоя.
— Территория Усольского района — настоящее археологическое Эльдорадо, — говорит Екатерина Липнина, директор Научно-исследовательского центра "Байкальский регион" ИГУ, доцент кафедры исторического факультета ИГУ. — Древний человек жил здесь практически во все периоды каменного века, который характеризуется самой высокой продолжительностью существования человеческих сообществ. Именно поэтому любая находка — это возможность получить дополнительные знания о наших предшественниках, которые осваивали и использовали ресурсы этих мест очень грамотно.
В ходе раскопок археологи нашли каменные орудия труда — скребла, применяемые для обработки шкур животных. Ученые сразу могут отличить их от обычных камней по видимым характерным следам обработки. В палеолите люди расщепляли камни либо методом удара (раскола), либо отжимной техникой (давлением).
В Усольском районе Иркутской области вблизи села Мальта еще 90 лет назад была открыта стоянка одна из самых известных стоянок древнего человека, относящаяся к позднему палеолиту (люди жили здесь примерно 24 000 лет назад) — жилища, каменный инвентарь, предметы искусства, а также погребение со стоянки Мальта описаны во всех российских учебниках по археологии. Именно здесь была найдена одни из самых известных артефактов каменного века — фигурка так называемой Венеры Мальтинской, изготовленная из бивня мамонта, и изображение мамонта на костяной пластине, которые хранятся в Эрмитаже.
Видео дня. Little Big и его GO BANANAS - главный трэш года
Российская Газета: последние новости
Минобороны отобрало 50 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19 Минобороны отобрало 50 добровольцев для испытаний вакцины от COVID-19 Уральские ученые нашли у рыбок феномен отчаяния Уральские ученые нашли у рыбок феномен отчаяния Норвежская семья обнаружила могилу викингов под полом своего дома Норвежская семья обнаружила могилу викингов под полом своего дома
Комментарии
Наука , Наука и техника , Эрмитаж , Усолье-Сибирское
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Арестован главный конкурент Лукашенко на выборах
Арестован главный конкурент Лукашенко на выборах
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Раскрыта тайна древних пирамид майя
Раскрыта тайна древних пирамид майя
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
Богомолов взорвал сеть фото обнаженной женщины
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
«Карьера через постель»: Дробыш сделал признание
Видео
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
00:40
Выставленная на продажу деревня с церковью попала на видео
В мире Общество
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
00:33
Опубликовано видео обуви, позволяющей соблюдать дистанцию
Общество В мире
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
00:41
Опубликовано видео испытания корвета «Гремящий» с Ка-27
Армия Войска
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
00:47
Опубликовано видео приплывшего в Монреаль по реке кита
В мире Общество
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
01:25
Опубликовано видео задержания курившего в самолете дебошира
Происшествия
Наведение паромной переправы попало на видео
00:59
Наведение паромной переправы попало на видео
Армия
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
00:43
Открывшийся в Сочи пляж попал на видео
Общество
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
01:32
Опубликовано видео обращения родных Джорджа Флойда
Происшествия
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
03:27
Появилось видео подробностей расстрела вора обоев
Происшествия
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
01:36
Появилось видео избиения мужчины на каблуках
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение