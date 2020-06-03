В России найдены артефакты возрастом 28 тысяч лет

Во время раскопок возле города Усолье-Сибирское в Приангарье археологи Иркутского государственного университета обнаружили более 1000 предметов, в том числе изделия, выполненные древними людьми в период позднего палеолита.

Как сообщили в ИГУ, эти работы проводятся на месте планируемой автодороги в обход Усолья-Сибирского. Предварительная археологическая разведка, проведенная еще в 2015 году, выявила здесь наличие культурного слоя.

— Территория Усольского района — настоящее археологическое Эльдорадо, — говорит Екатерина Липнина, директор Научно-исследовательского центра "Байкальский регион" ИГУ, доцент кафедры исторического факультета ИГУ. — Древний человек жил здесь практически во все периоды каменного века, который характеризуется самой высокой продолжительностью существования человеческих сообществ. Именно поэтому любая находка — это возможность получить дополнительные знания о наших предшественниках, которые осваивали и использовали ресурсы этих мест очень грамотно.

В ходе раскопок археологи нашли каменные орудия труда — скребла, применяемые для обработки шкур животных. Ученые сразу могут отличить их от обычных камней по видимым характерным следам обработки. В палеолите люди расщепляли камни либо методом удара (раскола), либо отжимной техникой (давлением).