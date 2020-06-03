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Новый вид хантавирусов обнаружен в Томской области 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 34 минуты назад
В России обнаружен новый вид хантавирусов
Фото: depositphotos.com
Редкий и малоизученный хантавирус Аltai впервые обнаружен учеными Биологического института ТГУ и специалистами ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в Томской области. Переносчиком вируса оказалась бурозубка (один из видов землероек), сообщает пресс-служба Томского государственного университета.
Отмечается, что хантавирусы чреваты развитием геморрагической лихорадки. В 2019 году вспышка этой инфекции произошла в Самарской области, тогда заболело 1 тыс. 500 человек. Биологи ТГУ намерены исследовать потенциальных переносчиков хантавирусов для предупреждения массовых заболеваний людей.
«Наличие хантавируса Altai было выявлено в биоматериале, собранном в 2019 году. Анализ проводился специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Традиционно главным переносчиком хантавирусов в России считается рыжая полевка и полевая мышь. Однако и другие млекопитающие способны распространять этих возбудителей, поэтому в 2019 году мы начали прицельно исследовать насекомоядных на наличие у них хантавирусов», — рассказал сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия, доцент Биологического института ТГУ Александр Жигалин, его слова приводятся в сообщении на сайте вуза.
Собранный учеными материал позволит выделить геном редкого вируса и описать его. Это необходимо для понимания происхождения возбудителя, разработки тест-систем и поиска лечения от него.
Подчеркивается, что инфицирование хантавирусами происходит при контакте с мелкими млекопитающими и продуктами их жизнедеятельности.
«Как правило, в группу риска включают владельцев дачных участков, частных домов, сборщиков дикоросов, рыбаков, охотников, туристов и тех, кто часто отдыхает на природе. Однако прошлогодняя вспышка показала уязвимость горожан, так как массовое размножение переносчиков инфекции произошло по причине отсутствия должного внимания властей к благоустройству городской среды, в частности, к бесконтрольному появлению и разрастанию несанкционированных свалок», — пояснил Жигалин.
Сегодня науке известно более 40 видов хантавирусов. Однако зафиксированы лишь единичные случаи передачи хантавирусов от человека к человеку.
Исследователи ТГУ определили, что одними из основных переносчиков хантавирусов являются землеройки, так ранее ведущую роль в распространении хантавирусов (наиболее часто в России регистрируют вирусы Puumala и Hantaan) играли грызуны: полевки, мыши, крысы.
Пробы, взятые в нескольких районах Томской области, говорят о том, что в некоторых местах носителями могут быть до 50% землероек.
«Сейчас все патогены остались в тени коронавируса, поэтому получить финансирование в научных фондах очень сложно. В то же время именно длительные исследования позволяют не только заблаговременно выявлять общий уровень зараженности переносчиков, но и отслеживать появление новых возбудителей. Очаги природных инфекций крайне динамичны и требуют постоянного пристального внимания. Лишь владея информацией об их функционировании, исследователи и медики могут предотвратить как локальные вспышки инфекций, так и те, которые могут распространиться на значительные территории», — добавил Жигалин.
Биологи намерены продолжить исследование насекомоядных, а также начать исследование рукокрылых.
Отмечается, что вспышки заболеваний хантавирусными инфекциями чаще всего возникают весной, летом и в начале осени. Для защиты от инфицирования необходимо соблюдать меры безопасности, в том числе работать на дачном участке или на природе в перчатках, после работы мыть руки. Владельцам дачных участков или частных домов необходимо не допускать захламления территории, так как наличие валежника, листвы и мусора создает предпосылки для активного размножения грызунов и насекомоядных.
Ранее руководитель научного направления Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова Евгений Ткаченко рассказал газете ВЗГЛЯД, что корона— и хантавирус — это инфекции совершенно разного характера, и просто невозможно болеть ими двумя одновременно.
Напомним, сообщалось, что в Китае мужчина скоропостижно скончался в автобусе. Причиной стала лихорадка, вызванная инфицированием вирусом типа хантаан.
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Наука , Наука и техника , Александр Жигалин , Деловая газета "Взгляд" , Томская Область
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