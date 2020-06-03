Человеческую мини-печень успешно пересадили крысам 

Мини-печени, использованные для эксперимента, выращивались из клеток кожи нескольких добровольцев. Эти клетки были модифицированы в стволовые, затем из них были получены различные типы клеток печени, которые были подсажены в печень крысы и изолированны от ее собственных клеток.

Полученные таким образом мини-печени оказались способны секретировать желчь и мочевину и были полностью идентичны обычной человеческой печени. Разница состояла лишь в том, что они были получены в лабораторных условиях, причем менее чем за месяц — в то время как для созревания печени в естественных условиях требуется как минимум два года.

В качестве ультимативного тесты выращенные органы были пересажены пяти крысам. При этом, правда, обнаружились проблемы с кровообращением, но печени прижились и работали.

Ученые считают, что полученные ими результаты в долгосрочной перспективе являются важным шагом к выращиванию органов для пересадки, но эти знания могут полезны уже сейчас, а технология использоваться в качестве терапевтической, заменяющей полноценную пересадку печени.