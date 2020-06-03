Названо место с самым чистым воздухом на Земле 

Исследователи из Университета штата Колорадо ( США ) и их австралийские коллеги определили регион с самым чистым воздухом на планете. Работа ученых опубликована в журнале Proceedings of the Natural Academy of Sciences (PNAS).

Из-за деятельности человека на Земле практически не осталось мест с "первозданной" окружающей средой. Ученые предположили, что самый чистый воздух можно обнаружить над так называемым Южным океаном — совокупностью вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, омывающих Антарктиду. Эти места, как считают авторы исследования, почти не испытали на себе влияния аэрозольных загрязнений и пыли с континентов.

Судно со специалистами проделало путь от Тасмании до ледников Антарктиды. По пути исследователи брали пробы воздуха. Ученых интересовали бактерии, по которым они могли определить свойства нижней атмосферы.

Секвенирование ДНК показало, что бактерии попадали в окружающую среду непосредственно из океана, что подтвердило их изначальную гипотезу.