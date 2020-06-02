Названы три правила измерения температуры 

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Заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы "Хуашань", глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун в интервью Qianjiang Evening News рассказал о правилах измерения температуры.

По его словам, для того чтобы измерить температуру тела наиболее точно, следует соблюдать три правила.

Во-первых, метод измерения температуры по руке не является точным. При использовании бесконтактных термометров правильнее всего наводить его на лоб, уточнил врач.

Вэньхун посоветовал не замерять температуру сразу после принятия пищи, поскольку она может оказаться на полградуса выше.

Кроме того, не стоит проводить процедуру после физических нагрузок, так как они также способствуют повышению температуры тела, заключил специалист.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.