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Найден отвечающий за стройность ген 

Lenta.ru 1 час назад
Найден отвечающий за стройность ген
Фото: globallookpress.com
Команда ученых из Австрии, Канады и Эстонии выяснила, почему некоторые люди могут есть сколько угодно и не набирать при этом вес. Причиной всему оказался найденный специалистами ген. Выдержки из работы исследователей опубликованы на портале Study Finds.
В исследовании приняли участие 47 тысяч жителей Эстонии. Ученые сравнили гены стройных людей и людей со средним весом. Выяснилось, что на стройность влияет уровень гена киназа анапластической лимфомы (ALK). Если уровень этого гена в организме низкий, то человек более устойчив к набору лишнего веса.
До этого считалось, что этот ген может мутировать при ряде онкологических заболеваний. Его физиологическое значение изучено не было. Чтобы удостовериться в результатах работы, ученые «отключили» ALK у лабораторных мышей. Они стали стройнее, хотя их рацион и физическая нагрузка не изменились.
«Мыши с дефицитом ALK демонстрируют повышенный расход энергии. Это означает, что они сжигают больше калорий, чем нормальные мыши, и объясняет, почему они остаются худыми, даже если они потребляют такое же количество пищи», — пояснил автор исследования Майкл Ортофер.
Ранее ученые доказали, что избавиться от жира на животе с помощью походов в спортзал нельзя. По словам специалистов, похудеть только одной частью тела невозможно. Поэтому если просто качать пресс, жир с живота никуда не уйдет, его нужно убирать с помощью комплексных нагрузок и ограничения потребления калорий.
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Наука , Наука и техника , Австрия , Канада , Эстония
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