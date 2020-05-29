Это работает: ученые призвали носить маски дома

Ношение масок дома эффективно защищает домочадцев от заражения коронавирусом, выяснили китайские ученые. Часто бессимптомный носитель заражает всю свою семью, но если ее члены носят маски не только на улице, но и дома, риск падает почти вдвое.

Ношение масок дома позволяет защитить членов семьи от заражения коронавирусом и снизить темпы распространения инфекции, заявляют специалисты Пекинского центра профилактики и контроля заболеваний. Результаты были опубликованы в журнале BMJ Global Health.

Передача вируса между членами семьи — один из основных путей его распространения, поясняют исследователи: в Китае 70% случаев заражений произошли дома. Находясь в одной квартире с зараженным человеком, довольно сложно избежать с ним взаимодействия. А если у него нет симптомов, то он может перезаражать всех домочадцев.

«Вирусная нагрузка наиболее высока в течение двух дней до появления симптомов и в первый день после их появления, — пишут исследователи. — До 44% случаев передачи инфекции происходит в предсимптомный период».

ВОЗ и Министерство здравоохранения Великобритании относятся к использованию масок скептически, однако в Китае считают, что именно благодаря маскам удалось избежать значительной части случаев заражения. Их рекомендуют использовать и в других странах — хотя маска не дает стопроцентной защиты, при правильном использовании она снижает количество вирусных частиц, которые распространяются от зараженного человека при кашле, чихании и даже дыхании и разговоре. Сейчас маски рекомендуется носить в закрытых общественных пространствах — магазинах или транспорте.

Авторы работы предположили, что использование дома тех же мер, что и в общественных местах — ношение масок, социальное дистанцирование и дезинфекция — помогут сдержать распространение вируса и уберечь других членов семьи.

Чтобы проверить это, они опросили 335 человек из 124 семей, в каждой из которых был по крайней мере один подтвержденный случай COVID-19 в период с конца февраля по конец марта 2020 года. Их интересовало, как в таких семьях соблюдают гигиену и какие меры используют, чтобы не заразить домочадцев. Затем ученые проанализировали, какие факторы могут увеличить или уменьшить риск заражения вирусом в течение инкубационного периода — 14 дней после появления симптомов у больного.

Как оказалось, за это время вторичная передача, распространение вируса от первого инфицированного человека к другим членам семьи, произошла в 41 из 124 семей. От родственников заразились 77 взрослых и детей — 23% от всех опрошенных. При этом взрослых среди зараженных было 2/3, что согласуется с данными о более низкой вероятности передачи коронавируса среди детей. У 12 детей симптомы были слабо выражены, у одного ребенка их не было.

У 83% взрослых присутствовали легкие симптомы, у каждого десятого — тяжелые. Один из больных оказался в критическом состоянии.

Ежедневное применение дезинфицирующих средств, проветривание и соблюдение дистанции не менее чем в метр друг от друга ассоциировались с более низким риском передачи вируса. Это работало даже в больших семьях. Частые контакты же увеличивали риск передачи вируса до 18 раз.

В семьях, где дома носили маски еще до появления симптомов, риск вторичной передачи падал на 79%.

Почти настолько же эффективным было использование дезинфицирующих средств — оно снижало риск заражения на 77%.

«Это первое исследование, показывающее эффективность использования защитных масок, социального дистанцирования и регулярной дезинфекции в жилых помещениях, — заключают авторы работы. — Оно может послужить основой для разработки рекомендаций по предотвращению передачи инфекции среди домочадцев. Результаты могут быть также быть полезны для семей из групп высокого риска, таких как медицинские работники и родственники людей, находящихся в карантине, а также в ситуациях, когда течение COVID-19 проводится на дому».

«Результаты показывают, что пациенты с COVID-19 заразны еще до появления симптомов и что ношение масок после того, как они появились, не защищает от заражения, » — подчеркивают исследователи.

Таким образом, маски дома следует носить независимо от того, есть ли у кого-то из домочадцев симптомы — в качестве профилактической меры на случай, если в семье все же есть зараженный.