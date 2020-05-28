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Российских ученых обеспокоила численность диких северных оленей 

Lenta.ru 21 минуту назад
Российские ученыы недосчитались диких северных оленей
Фото: ТАСС
В Ненецком автономном округе диких северных оленей подсчитали с воздуха и обеспокоились их малочисленностью. Об этом «Ленте.ру» сообщили во Всемирном фонде дикой природы (WWF).
Результаты подсчета говорят о том, что численность Тиманской популяции в регионе крайне низкая, хотя предполагалось, что весной животных будет больше из-за периода миграции. Снижение численности российские ученые связывают с браконьерством.
Сравнение результатов майского авиаучета и наземного учета, сделанного в марте, показало, что численность «дикаря» в округе катастрофически мала и не превышает 100-200 особей, а миграция таких оленей с территории соседних регионов практически отсутствует. Из этого специалисты пришли к выводу о неблагоприятном состоянии тиманской группировки оленя на территории не только НАО, но также Архангельской области и Коми.
Как заявил координатор проектов Всемирного фонда дикой природы в НАО Сергей Уваров, полученные данные позволяют предположить, что либо ученые еще не добрались до основных мест проживания оленя, либо популяция настолько сократилась, что надо как можно скорее дополнительно стабилизировать ситуацию.
13 мая сообщалось, что в Ненецкой тундре начали массово рождаться северные оленята. В департаменте природных ресурсов региона предполагают, что в 2020 году на свет появятся около 67 тысяч животных. Здоровье оленят оценят в июне. В это же время проходит вакцинация оленей против сибирской язвы, а оленеводы проводят полугодовой подсчет стад.
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Наука , Наука и техника , Сергей Уваров , Lenta.ru , Ненецкий Автономный Округ
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