4 из 5: как часто встречается бессимптомный COVID-19

Бессимптомное течение COVID-19 может встречаться в 80% случаев, предупреждают австралийские ученые. Это ставит под угрозу уязвимые группы населения. Исследователи призывают людей соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Бессимптомное течение COVID-19 может встречаться в 80% случаев, считают специалисты Университета Маккуори в Австралии . Такие выводы они сделали, наблюдая за пассажирами круизного лайнера, пережившими принудительную изоляцию. Результаты исследования были опубликованы в журнале Thorax.

Результаты работы показывают: бессимптомная передача коронавируса может встречаться гораздо чаще, чем считалось, и статистика не отражает реальную ситуацию.

Поэтому даже при отсутствии симптомов необходимо использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

Более ранние наблюдения китайских ученых показали: COVID-19 может протекать бессимптомно в 42% случаев. В новой работе, посвященной заболеванию, исследователи получили иные результаты.

Лайнер, название которого не упоминается, в середине марта 2020 года отправился в 21-дневный круиз из Аргентины в Антарктику, повторяя маршрут исследователя Эрнеста Шеклтона в 1915-1917 годах. На борту находились 225 человек. Тех, кто в последние три недели посещал страны с высоким уровнем заражения COVID-19, на борт не пускали. У всех перед посадкой измерили температуру. На борту находилось множество точек для дезинфекции рук, особенно в столовой.

Однако инфекция все же просочилась на корабль.

На восьмой день был зарегистрирован первый пациент, и команда сразу приняла меры по борьбе с распространением вируса. Пассажиры должны были оставаться в каютах, члены экипажа носили маски и взаимодействовали с пассажирами, лишь когда приносили им еду.

Аргентина закрыла границы, и судно отправилось в Уругвай, куда прибыло на 13 день. В конечном итоге медицинская помощь в связи с дыхательной недостаточностью потребовалась восьми пассажирам и членам экипажа. На 20 день всех, кто был на борту, проверили на коронавирус. 59% тестов оказались положительными.

При этом симптомы были лишь у 19% зараженных. У 81% инфекция протекала бессимптомно.

Авторы исследования пришли к выводу, что распространенность COVID-19 на круизных лайнерах, вероятно, «значительно занижена». Они рекомендуют наблюдать за пассажирами после высадки, чтобы предотвратить потенциальное распространение вируса в обществе.

Кроме того, в 10 случаях у пассажиров, деливших одну каюту, результаты теста различались. Мазки дают высокий процент ложноотрицательных результатов, предупреждают исследователи, поэтому пассажиров лайнеров необходимо тестировать несколько раз.

Экстраполировать результаты исследования на все население не стоит, отмечают ученые — на лайнере речь шла о закрытой среде, где люди были вынуждены находиться довольно близко друг к другу. В городах коронавирус может распространяться иначе.

И все же работа показала: бессимптомное течение заболевания может встречаться очень часто.

Даже не имея симптомов, носители могут заражать других людей, в результате чего рано или поздно страдают уязвимые группы населения, поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности. Кроме того, до сих пор неизвестно наверняка, подвержены ли перенесшие коронавирус люди риску повторного заражения.

«Трудно оценить надежно, у какого процента зараженных COVID-19 проявляются симптомы, — отмечают исследователи. — По мере того, как страны выходят из изоляции, значительная доля инфицированных, но бессимптомных людей может означать, что гораздо более высокий процент населения, чем ожидалось, мог пострадать от вируса».

Независимо от того, вырабатывается у бессимптомных носителей COVID-19 иммунитет к болезни или нет, исследователи настаивают: необходимо получить точные глобальные данные о числе инфицированных.

Если же соблюдать дистанцию невозможно, дополнительным средством защиты станут маски: как показало недавнее исследование, они значительно сдерживают распространение вируса. Наиболее эффективно использовать маски для зараженных, однако даже если их будут носить здоровые люди, эффект все равно сохранится, хотя и будет намного ниже. В целом, при широком использовании масок как со стороны инфицированных, так и со стороны неинфицированных людей можно снизить число заражений на 75%, уверяют ученые.