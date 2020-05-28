Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Создан препарат против смертельной опухоли мозга 

Lenta.ru 1 час назад
Создан препарат против смертельной опухоли мозга
Фото: medicalxpress.com
Исследователи из Университета Макмастера и Университета Торонто создали многообещающий препарат на основе CAR T-клеточной терапии против смертельной формы опухоли мозга — глиобластомы. Почти во всех случаях после агрессивного лечения болезнь рецидивирует в более агрессивной форме менее чем через семь месяцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell.
При CAR T-клеточной терапии используется химерный антигенный рецептор для распознавания злокачественных клеток и их последующего уничтожения. Он представляет собой белок, который сочетает в себе фрагменты антитела, который избирательно связывается с определенными антигенами, и домены, активирующие иммунную систему. Т-клетки пациента извлекают и генетически модифицируют, чтобы на их поверхности находился химерный антигенный рецептор CAR, который связывается с белком CD133 на клетках глиобластомы. После модификации их снова внедряют в организм больного.
Эксперименты на мышах с глиобластомой человека показали, что CAR T-клеточная терапия повышает выживаемость и снижает опухолевой нагрузки. В дальнейшем исследователи планируют провести клинические исследования с участием пациентов с рецидивирующей болезнью.
Видео дня. Тарзана пригласили поработать с «элитными телками»
Последние новости
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах Россиян научат искать любовь в большом городе и развлекут комедией о пьяницах
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией
Русские удивятся своим проступкам перед Болгарией
Появились подробности сборки «Посланника»
Появились подробности сборки «Посланника»
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Экс-главе Чувашии предрекли «посадку» после иска к Путину
Экс-главе Чувашии предрекли «посадку» после иска к Путину
Видео
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
00:47
Опубликовано видео скандальных проводов в армию «блогеров»
Происшествия
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение