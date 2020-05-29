Россия поставит другим странам тест-системы по COVID-19

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия в ближайшее время поставит зарубежным партнёрам тест-системы для проведения 1 млн исследований на коронавирусную инфекцию.

Об этом глава российского правительства сказал на заседании совета глав правительств СНГ, прошедшего по видеосвязи.

По его словам, Россия уже передала партнёрам по СНГ тест-системы для проведения сотен тысяч исследований.