Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Найден эффективный способ окончательно победить коронавирус 

Lenta.ru 28 минут назад
Американские ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке нашли у переболевших COVID-19 антитела, способные защитить людей от повторной инфекции. Результаты научной работы доказывают возможность разработки эффективных вакцин, которые окончательно победят пандемию коронавирусной инфекции. Статья специалистов опубликована в репозитории препринтов bioRxiv.
В исследовании приняли участие 149 человек, которые заразились SARS-CoV-2 и выздоровели. Они сдали плазму крови, содержащую антитела и вырабатывающие их иммунные В-клетки. Ее смешали с псевдовирусом SARS-CoV-2 — обезвреженным вирусом, у которого РНК заменена на нуклеиновые кислоты хозяина. Ученые проверили, насколько хорошо получившаяся смесь способна заражать культуру человеческих клеток.
Оказалось, что у 33 процентов испытуемых нейтрализующая способность плазмы были ниже определяемых уровней. Скорее всего, организм этих людей справился с вирусом еще на первом этапе иммунного ответа, когда активируется врожденный иммунитет, до того, как началась выработка антител. Большинство образцов продемонстрировало слабую или умеренную нейтрализующую способность, однако у одного процента доноров она оказалась достаточно высокой.
Большое количество нейтрализующих антител в сыворотке позволяет исследователям выделять B-клетки, которые их производят, клонировать антитела из этих клеток и использовать для выработки сильной иммунной реакции у других людей. Ученые определили 40 антител, эффективно нейтрализующие вирус, и сосредоточились на трех, что делали это даже при низких концентрациях. К настоящему времени их клонировали и готовят к клиническому использованию.
Эффективные антитела связываются с тремя различными участками в белке-«шипе» (S-белке), играющим ключевую роль в проникновении вируса в клетки хозяина.
Последние новости
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей «Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири» «Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири» Собянин продлил режим самоизоляции в Москве Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Комментарии
Наука , Видео , Наука и техника , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Удар в лицо»: Украина обрушилась на Германию из-за РФ
«Удар в лицо»: Украина обрушилась на Германию из-за РФ
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Рустам Солнцев опубликовал снимок обнаженной Валерии
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Блогер разделась против карантина у супермаркета
Блогер разделась против карантина у супермаркета
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
США заявили о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
Видео
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
00:47
Опубликовано видео десантирования бойцов ВДВ
Армия
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
00:51
Опубликовано видео с серийным уличным грабителем
Происшествия
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
00:48
Мост обрушился под грузовиком и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
00:33
Появилось видео с кошкой на карантине из-за COVID
Происшествия
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
00:45
Пешеход «протаранил» автомобиль и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
01:58
Опубликовано видео неудачного запуска ракеты в США
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
00:32
Асфальтоукладчики устроили пикник посреди дороги и попали на видео
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
00:16
Чиновник плюнул в россиянина и попал на видео
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
01:37
Опубликовано видео встречи российского и американского патрулей в Сирии
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
00:29
Десятилетняя девочка обратила грабителя в бегство и попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение