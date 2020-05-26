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Объяснено появление загадочного космического вихря 

Lenta.ru 43 минуты назад
Объяснено появление загадочного космического вихря
Фото: ESO / Boccaletti et al.
Астрономы нашли новое объяснение загадочному вихрю вокруг звезды AB Aurigae, об обнаружении которого сообщалось на прошлой неделе. Согласно основной версии, эта структура образована формирующейся экзопланетой, однако еще одна возможность заключается в том, что закручивание пыли может быть вызвано второй звездой. Статья ученых опубликована в репозитории препринтов arXiv.
AB Aurigae, чей возраст достигает четыре миллиона лет, окружена протопланетным диском. С помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) в Чили исследователи обнаружили внутри диска разрыв и спиралевидные структуры вокруг него. В качестве возможной причины этого явления ученые предложили двойную звезду, экзопланету и другие механизмы, создающие возмущения в космическом облаке. Результаты моделирования показали, что наиболее вероятным вариантом может быть наличие крупной планеты, чья масса в 4-13 раз больше массы Юпитера.
Однако наблюдаемой картине соответствует и сценарий, в котором вокруг AB Aurigae вращается вторая звезда. Двойные звезды составляют 85 процентов всей звездной популяции, и существуют данные в пользу того, что изначально все звезды рождаются парами, но некоторые со временем теряют своего компаньона. Согласно модели, одна из частей диска становится гравитационно неустойчивой и начинает притягивать к себе газ и пыль, формируя вторую звезду и меньший протопланетный диск.
Вихревая структура может быть порождена звездой, чья масса достигает половины или двух масс Солнца. При этом наклон ее орбиты должен быть очень высоким, от 60 до 90 градусов. Вихрь в AB Aurigae очень похож на то, что наблюдается в других формирующихся двойных системах [BHB2007] 11 и FS Tau A.
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Наука , Наука и техника , Чили
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