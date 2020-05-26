Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые выяснили, как летел астероид, убивший динозавров 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Раскрыта тайна убившего динозавров астероида
Фото: РИА Новости
По комплексу признаков ученые определили, что удар астероида, который образовал кратер Чиксулуб в Мексике и привел к вымиранию динозавров 66 миллионов лет назад, приходился под углом от 45 до 60 градусов к поверхности Земли. По мнению авторов, такая траектория полета способствовала максимальному выбросу пород и смертоносных газов. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.
Падение астероида, после которого образовался кратер Чиксулуб, оказало катастрофическое воздействие на климат планеты и, как считается, спровоцировало массовое вымирание на рубеже мелового и палеогенового периодов, когда с лица Земли исчезли динозавры.
Ученые из 11 стран мира объединили данные о форме и подповерхностной структуре кратера, результаты геофизических исследований и бурения и на их основе построили трехмерную динамическую модель удара. Они рассмотрели последствия при четырех вариантах угла подлета астероида к поверхности Земли — 90, 60, 45 и 30 градусов.
Это первая в мире модель, которая охватывает все стадии события — от касания космического тела Земли до оценки объемов выброшенных пород и газов. Предыдущие трехмерные модели охватывали только ранние стадии воздействия.
Основываясь на результатах расчетов, авторы делают вывод о том, что кратер Чиксулуб образовался в результате крутого наклонного — под 45–60 градусов к горизонту — удара, приходящегося с северо-востока. Моделирование показало, что при таком ударе выброшенный из кратера материал распределился бы практически симметрично, что и наблюдается на самом деле, а количество образующихся газов на единицу массы ударного тела было максимальным.
Удар, по мнению ученых, вызвал выбросы миллиардов тонн серы в верхние слои атмосферы, блокировал солнечный свет и спровоцировал наступление ядерной зимы, в которой погибли динозавры и многие другие виды животных и растений.
"Для динозавров это был наихудший сценарий, — приводятся в пресс-релизе Имперского колледжа Лондона слова руководителя исследования профессора Гарета Коллинза (Gareth Collins) из Департамента наук о Земле и инженерии — Удар сопровождался выделением невероятного количества изменяющих климат газов в атмосферу. Это усугублялось тем фактом, что астероид упал под одним из самых смертоносных углов".
Вычисления проводились на интегрированной суперкомпьютерной установки с распределенными мощностями DiRAC Совета по науке и технологиям (STFC) Великобритании. Роль астероида при моделировании играл ударный элемент диаметром 17 километров с плотностью 2630 килограмм на кубический метр и подлетной скоростью 12 километров в секунду.
Поверхностные слои земной коры в районе падения представлены пористыми карбонатными и эвапоритовыми породами, содержащими большое количество воды. При ударном воздействии и связанном с ним нагревании эти породы разлагались, выбрасывая в атмосферу огромное количество углекислого газа, серы и водяного пара.
Особую опасность, по мнению ученых, представляла сера, которая быстро образует аэрозольные частицы, блокирующие солнечные лучи, что привело к остановке процесса фотосинтеза и охлаждению климата Земли.
Авторы надеются, что результаты их исследования не только дают новую информацию о переломном моменте геологической истории, когда погибли динозавры, но и позволяют лучше понять, как образуются крупные кратеры на других планетах.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Последние новости
Выявлен новый способ передачи коронавируса Выявлен новый способ передачи коронавируса "Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США "Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Комментарии
Наука , Наука и техника , Мексика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин кинул ручку во время совещания
Путин кинул ручку во время совещания
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Россия запустит «оружие возмездия»
Россия запустит «оружие возмездия»
Небензя определил «детонатор» майдана
Небензя определил «детонатор» майдана
Видео
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Пока вы не уснули: «Одержимый» Эрдоган напал на Ливию
01:44
Пока вы не уснули: «Одержимый» Эрдоган напал на Ливию
В мире
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
Названы преимущества отдыха в России
00:36
Названы преимущества отдыха в России
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение