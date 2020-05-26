Найдена опасная связь гена слабоумия и коронавируса

Дефектный ген, повышающий риск развития болезни Альцгеймера, связан с более тяжелыми формами COVID-19, выяснили британские специалисты. Механизм этой связи пока не ясен, но две дефектные копии гена, встречающиеся у каждого 36-го европеоида, повышают риск серьезных осложнений при коронавирусе вдвое.

Дефектные вариации гена APOE, повышающие риск развития болезни Альцгеймера, связаны также и с более высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, выяснили специалисты из Медицинской школы Университета Эксетера и Медицинской школы Университета Коннектикута. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Gerontology: Medical Sciences.

Ген APOE регулирует синтез белка аполипопротеина Е, который участвует в метаболизме липидов. Этот белок вовлечен в развитие болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний. Вариант гена e4 влияет на уровень холестерина и воспалительные процессы, а также увеличивает риск развития сердечных заболеваний и слабоумия. Носители двух дефектных копий гена (e4e4) подвержены риску развития болезни Альцгеймера до 14 раз сильнее, чем те, у кого нет дефектных вариантов.

И это частое явление — две дефектные копии APOE есть у каждого 36-го человека европейского происхождения.

Исследователи проанализировали данные британского биобанка, где хранятся генетические и медицинские данные полумилллиона жителей. Оказалось, что у носителей генотипа e4e4 риск развития тяжелой формы COVID-19 возрастает в два раза.

Ранее эта группа ученых обратила внимание на то, что у людей со слабоумием COVID-19 встречается в три раза чаще. Однако это могло быть связано и с внешними причинами — например, с распространенностью инфекции в домах престарелых. Поэтому данные требовали более тщательной проверки.

Исследователи использовали данные 382 тыс. человек европейского происхождения. 9022, или 2,36%, из них имели две дефектные копии гена APOE. При этом в сегменте с положительным результатом на SARS-COV-2 (721 человек) таковых оказалось 5,13%.

Таким образом, у носителей мутации e4e4 риск пострадать от COVID-19 возрастал вдвое.

При этом ни один из пациентов с положительным результатом не имел болезни Альцгеймера, по крайней мере диагностированной.

На момент исследования тестирование на SARS-COV-2 проводилось преимущественно в больницах, поэтому, по всей видимости, в случае положительного результата речь шла о тяжелой форме заболевания.

Соавтор работы доктор Чиа-Линь Куо отмечает:

«Это захватывающий результат, потому что теперь мы можем точно определить, как этот дефектный ген вызывает уязвимость к COVID-19. Это может дать почву для поиска новых путей лечения. Кроме того, это еще раз показывает, что увеличение риска заболевания, которое кажется неизбежным со старением, на самом деле может быть вызвано специфическими биологическими различиями, которые могут помочь нам понять, почему некоторые люди остаются активными до ста лет и старше, в то время как другие становятся инвалидами и умирают в возрасте шестидесяти лет».

«В настоящее время несколько исследований показали, что люди со слабоумием подвержены высокому риску развития тяжелой формы COVID-19 — говорит ведущий автор исследования профессор Дэвид Мельцер. — Это исследование позволяет предположить, что высокий риск может быть вызван не только последствиями слабоумия, преклонным возрастом, слабостью организма или распространенностью вируса в домах престарелых. Эффект может быть вызван также генетическими изменениями, которые повышают риск развития как слабоумия, так и COVID-19».

Профессор Тара Спайрс-Джонс, эксперт в области нейродегенеративных заболеваний, отмечает — хотя прочная связь между геном APOE и риском заразиться COVID-19 определенно существует, ее причину еще предстоит разгадать.

«Не исключено, что роль APOE в иммунной системе важна в заболевании и в будущих исследованиях можно будет использовать ее для разработки эффективных методов лечения», — отмечает она.

«Свой вклад могут внести и другие факторы, поэтому на данном этапе трудно сделать твердые выводы, — делится Фиона Каррагер, представитель британского Общества болезни Альцгеймера. — Но очевидно, что срочно необходимы более глубокие исследования, чтобы полностью понять, почему люди со слабоумием подвержены более высокому риску и в какой степени такие факторы, как этническая принадлежность и генетика, могут играть определенную роль».

Люди со слабоумием и представители их семей обеспокоены высокой заболеваемостью среди этой группы населения, подчеркивает Каррагер. Правительство должно принять меры по защите этой группы населения, однако необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать больше о влиянии гена APOE на риски развития тяжелой формы COVID-19.