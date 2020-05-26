Планеты становятся ретроградными. Пора волноваться?

В мае Венера, Сатурн и Юпитер становятся ретроградными — меняют направление движения на небесной сфере. Раньше это считали дурной приметой. На самом деле в Солнечной системе только один настоящий ретрогад — Венера. А вот открытие ретроградных экзопланет оказалось полной неожиданностью.

Коперник все объяснил

Еще в древности люди заметили, что планеты, двигаясь по небесному своду, порой ведут себя странно, петляют. Большую часть года следуют с запада на восток (если они дальше от Солнца, чем Земля) и вдруг разворачиваются, идут на попятный. Момент, когда это происходит, называют стоянием.

В 1514 году Николай Коперник доказал, что Земля — не центр мироздания, а вместе с другими планетами вращается вокруг Солнца. У каждого небесного тела своя орбита, и видимое нам ретроградное движение — результат их наложения. Например, Марс раз в два года максимально сближается с Землей и, обгоняя ее, вычерчивает на небе s-образную петлю.

NASA / Tunc Tezel /// Путь Марса на небесной сфере

Венера и Уран против всех

Все планеты по отношению к Земле на короткое время движутся попятно, но это лишь видимость. Настоящие ретрограды физически вращаются не так, как остальные. В Солнечной системе это только Венера.

Если бы мы оказались над северным полюсом Венеры, то увидели бы, что вокруг своей оси она крутится по часовой стрелке. Земля и другие планеты — против.

Считается, что планеты образуются вместе со звездой из одного протопланетного диска. В теории их орбиты должны лежать в одной плоскости, а направления вращения по орбите и вокруг оси — совпадать. Почему Венера не такая, пока не ясно. Хотя ученые отмечают ее сильное сходство с Землей — эти планеты даже называют близнецами. Одно из объяснений — происходящие в недрах и атмосфере процессы настолько замедлили вращение Венеры, что она в какой-то момент остановилась, а потом начала крутиться в другую строну.

Далекий ледяной гигант Уран тоже выглядит ретроградом. Он лежит на боку относительно плоскости своей орбиты, причем северным полюсом клюет вниз, из-за чего кажется, что Уран вращается по часовой стрелке. Но если его поставить нормально, он станет нормальным. Ученые считают, что миллиарды лет назад Уран столкнулся с крупным космическим телом и перевернулся в пространстве. Другая гипотеза — в прошлом у планеты была массивная система колец, которая вызвала резонанс, раскачала ее и развернула.

Общие правила распространяются и на спутники планет. Например, Земля крутится против часовой стрелки, так же и Луна — вокруг Земли. А вот один из 13 спутников Нептуна — Тритон — идет "против шерсти". Значит, делают вывод ученые, Тритон не принадлежал Нептуну, был самостоятельным малым телом, пока Нептун не захватил его из пояса Койпера. Кстати, Плутон, по составу схожий с Тритоном, тоже ретроградный. Отчасти это способствовало его переводу в разряд карликовых планет.

© NASA/JPL /// Ретроградное движение Тритона. Это единственный крупный спутник в Солнечной системе, который движется по орбите против хода своей планеты

Аномалии горячих юпитеров

Вот чего наша система совсем лишена — планет, которые бы двигались по орбитам против вращения Солнца. Долгое время астрономы считали, что так должно быть везде. Но в 2009 году открыли первую экзопланету с ретроградной орбитой у звезды WASP-17 в созвездии Скорпиона.

WASP-17 b — самая крупная и наименее плотная из известных экзопланет. Такие газовые гиганты называют горячими юпитерами. Ее ретроградность интригует ученых. Смадар Наоз из Центра междисциплинарных исследований в астрофизике Северо-западного университета (США) предложила возможный механизм: взаимное влияние планет-гигантов во время миграции ближе к звезде либо коричневого карлика. Но для его реализации нужно совпадение слишком многих условий, а это маловероятно. Тем не менее астрофизик выдвинула смелую гипотезу о том, что такие ретроградные юпитеры не редкость — четверть среди наблюдаемых. Впрочем, существование самих горячих юпитеров еще ждет своего объяснения.