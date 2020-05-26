Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о новом способе передачи коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 2 часа назад
Выявлен новый способ передачи коронавируса
Фото: ТАСС
Китайские ученые провели исследование и установили, что коронавирус передается не только контактным или воздушно-капельным путями, соответствующие данные опубликованы в журнале Emerging Infectious Diseases.
Уточняется, что в рамках исследования были изучены отходы жизнедеятельности больных COVID-19. В результате анализа выяснилось, что в образцах кала обнаруживается живой SARS-CoV-2, причем в большей концентрации, чем в респираторных мазках тех же пациентов, передает РИА «Новости».
По данным исследования, вирус, содержащийся в кале, является распространенным проявлением COVID-19 и подтверждают вероятность заражения фекально-оральным или фекально-аэрозольным путем.
Кроме того, исследователи предупреждают о необходимости учитывать данные способы заражения и напоминают, что передача SARS таким образом привела к вспышке вируса в 2003 году, когда в жилом комплексе в Гонконге в связи с проблемами в работе канализации оказались инфицированы сотни людей.
Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тыс. пациентов с коронавирусом и оценили опасность его мутаций.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла Мясников предупредил о вреде антибактериального мыла Ученые выявили катализатор появления жизни на Земле Ученые выявили катализатор появления жизни на Земле Рядом со Стеной Плача в Иерусалиме найдены загадочные подземные камеры Рядом со Стеной Плача в Иерусалиме найдены загадочные подземные камеры
Комментарии
Наука , Наука и техника , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин швырнул ручку во время совещания
Путин швырнул ручку во время совещания
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Лежала голая возле мусорного бака
Лежала голая возле мусорного бака
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
«Я презираю тебя, мразь нацистская»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
«Коронавирус исчезнет через 2 недели»
Видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
00:37
Осквернившие Вечный огонь в Кронштадте вандалы попали на видео
Происшествия
«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о Шнурове
00:56
«Стало ясно, кто дурак»: Пригожин написал стихи о Шнурове
Шоу-бизнес
Крым оценил идею Украины о платном въезде
00:58
Крым оценил идею Украины о платном въезде
Политика
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
00:40
Опубликовано видео крушения вертолета Ми-8 на Чукотке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение