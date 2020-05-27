В России провели больше 9,4 млн тестов на коронавирус 

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России провели больше 9,4 миллионов тестов на наличие коронавируса. Об этом сообщается в Telergam-канале "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на данные Роспотребнадзора

Так, за последние сутки было проведено 255 тысяч лабораторных исследований.

Под медицинским наблюдением российских регионах в целом остаются 296 тысяч человек.