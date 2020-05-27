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В России провели больше 9,4 млн тестов на коронавирус 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
В России провели больше 9,4 млн тестов на коронавирус
Фото: РИА Новости
В России провели больше 9,4 миллионов тестов на наличие коронавируса. Об этом сообщается в Telergam-канале "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Так, за последние сутки было проведено 255 тысяч лабораторных исследований.
Под медицинским наблюдением российских регионах в целом остаются 296 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Наука , Наука и техника , ВОЗ , Роспотребнадзор
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