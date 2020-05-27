В России провели больше 9,4 млн тестов на коронавирус 

В России провели больше 9,4 миллионов тестов на наличие коронавируса. Об этом сообщается в Telergam-канале "стопкоронавирус.рф" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Так, за последние сутки было проведено 255 тысяч лабораторных исследований.
Под медицинским наблюдением российских регионах в целом остаются 296 тысяч человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.