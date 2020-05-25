Прививать россиян от коронавируса будут более полугода

Россияне смогут массово получить прививку от коронавируса нового типа в начале осени, вакцинация населения займет от 6 до 9 месяцев. Об этом заявил директор центра эпидемиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург — ранее он сам себе сделал прививку от коронавируса. Производство вакцины в России планируется начать в августе.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках массовой вакцинации российских граждан от коронавируса. Как сообщает Первый канал, процесс займет по меньшей мере полгода.

«Надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Будем считать в лучшем варианте, что это займет полгода — семь — восемь — девять месяцев, да, процесс вакцинации и ее масштабирование», — заявил ученый.

По его словам, привить все население страны сразу не получится.

Гинцбург ранее вколол себе вакцину от коронавируса, создаваемую в НИЦ им. Гамалеи. Он отмечал, что производство препарата с вакциной планируется начать с августа.

За минувшие сутки в России выявили 8,9 тыс. случаев коронавируса нового типа, полностью выздоровели при этом 5,5 тыс. пациентов. Менее трети новых случаев приходятся на Москву — позиции в тройке лидеров по приросту сохраняют Подмосковье Санкт-Петербург . Всего в РФ зафиксировано 353,4 тыс. случаев COVID-19.

Сейчас, по словам Гинцбурга, специалисты заканчивают доклинические испытания вакцины на грызунах. Разработка препарата идет по плану, который утвердил Минздрав России

«Проверили возможные токсичности. Результат — положительный. Заканчиваем также исследование на обезьянах — оно подтвердило высокую иммунногенность и безопасность препарата», — рассказал Гинцбург.

Он также отметил, что при положительном итоге доклинических испытаний ученые в июне обратятся к Минздраву с просьбой испытать вакцину на добровольцах.

22 мая стало известно, что ученые из НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи испытали разработанную ими генно-инженерную вакцину от коронавируса на себе.

«Все живы, здоровы и радуются», — рассказал директор Гинцбург.

Он отметил, что разработчики не столько испытывают вакцину на себе, сколько защищают себя для работы над препаратом в условиях пандемии коронавируса.

Разрабатывается препарат методом генной инженерии, и официально он находится на доклинических испытаниях. Гинцбург объяснил, что векторную вакцину НИЦЭМ им. Гамалеи разрабатывает на основе ДНК аденовируса, в который встраивают ген коронавируса нового типа.

«Старый» аденовирус используется как контейнер для доставки коронавирусного гена в клетки и запуска там синтеза белков — «короны», в честь которой вирус и получил такое название. Это требуется для того, чтобы иммунная система человека «познакомилась» с потенциальным противником.

В мае министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируют начать через месяц.

«Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование», — сказал министр здравоохранения РФ.

Мурашко также сообщал, что первые российские препараты для вакцинации от коронавируса появятся в конце июля.

7 мая итальянские ученые заявили о создании «первой в мире» вакцины, способной победить коронавирус. Разработку вакцины вела компания Takis Biotech. В начале марта она объявила о начале разработки, а затем получила разрешение от Минздрава Италии на доклинические исследования. Сами результаты, впрочем, пока не опубликованы, о них известно лишь со слов сотрудников компании.

На данный момент вакцина протестирована на мышах. Она оказалась способна вызывать выработку антител, необходимых для борьбы с коронавирусом.

«Испытания на людях ожидаются после этого лета, — заявил генеральный директор компании Луиджи Ауризиччио. — Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной».

Еще в марте профессор Гинцбург в статье для «Газеты.Ru» давал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции.