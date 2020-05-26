Ученые нашли способ похудеть без диет

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Группа ученых из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA) выяснила, что за худобу человека может отвечать отдельный ген, что, по мнению авторов, поможет в изобретении "лекарства стройности". Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

"Большинство ученых изучают ожирение и генетику ожирения. Мы просто поменяли тактику и изучили худобу, открыв новую область для исследований", — заявил один из авторов работы Джозеф Пеннингер.

Ученые изучили базу данных эстонского центра генетики и выявили группу людей, которые не полнеют независимо от употребляемой пищи. Среди них авторы и начали искать общие генетические маркеры.

Как выяснилось, за худобу может отвечать мутация ALK-гена. Подавление его синтеза, согласно исследованию, может привести к ускоренному сжиганию жира.

"ALK широко изучался в контексте рака, но вне данного контекста о биологической роли этого гена известно мало", — отметил Майкл Ортхофер, один из руководителей исследования.

Испытания на животных и насекомых показали, что отключение ALK в области гипоталамуса, который, как отмечается, является центральной точкой координации метаболизма, приводит к сжиганию жира.

Ученые считают, что подробное изучение этого гена способно привести науку к новой эпохе борьбы с ожирением.