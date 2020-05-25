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В России раскрыли подробности разработки вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 4 1 час назад
В России раскрыли детали разработки вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи минздрава России академик РАН Александр Гинцбург раскрыл подробности разработки вакцины от коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».
По его словам, сейчас заканчиваются доклинические исследования на мышах и морских свинках.
«Проверили все возможные токсичности. Результат положительный», — сказал он.
Кроме того, заканчивается исследование на обезьянах, в ходе которого была выявлена высокая иммуногенность и безопасность препарата.
Гинцбург добавил, что, если окончательные результаты клинических исследований будут положительные, то в первой декаде июня он обратится в минздрав за получением разрешения на следующий этап — проведение клинических испытаний на добровольцах.
Замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что в ГНЦ ВБ «Вектор» ученые создали прототипы вакцины на основе рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и стоматита, а кроме того, еще и перспективные синтетические вакцины. Однако какой именно из прототипов дошел до клинических исследований, разработчики не говорят.
«Предварительные результаты можно ожидать в начале июля», — сказал он.
22 мая Гинцбург сообщил, что ученые проверили на себе свою вакцину от коронавирусной инфекции и сообщили об успешном испытании. Он заявил, что негативных и побочных эффектов после применения вакцины не выявили. По словам ученого, вакцина была испытана на животных и на добровольцах, она дает нейтрализующие антитела.
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Наука , Другое , Наука и техника , Александр Гинцбург , Александр Горелов , Минздрав РФ , РАН , Роспотребнадзор , "Российская газета"
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