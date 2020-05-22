Инфаркты, инсульты, смерть: чем грозит изоляция

Изоляция почти вполовину повышает риск инфаркта, инсульта и смерти от всех причин, предупреждают немецкие врачи. Кроме того, риски растут у людей с недостаточной финансовой поддержкой. Ученые подчеркивают важность этих данных в период пандемии COVID-19.

Изоляция почти вполовину повышает риск инфаркта, инсульта и смерти от всех причин, предупреждают немецкие врачи из Университетской больницы в Эссене. Исследование было опубликовано в журнале Heart.

Ученые проанализировали данные 4316 человек, средний возраст составил 59 лет. Наблюдения за ними велись с 2000-2003 года на протяжении в среднем 13 лет в рамках более масштабного исследования. Изначально у них не было никаких сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы работы приняли во внимание множество факторов, касающихся социальной поддержки — семейное положение, совместное проживание с кем-либо, контакты с друзьями и близкими, членство в политических, религиозных, общественных, спортивных или профессиональных организациях. В зависимости от числа социальных контактов участникам присваились баллы. Так, в случае с семейным положением холостые или овдовевшие участники получали 0 баллов, имеющие партнера или супруга — 2 балла. Контакты с друзьями и близкими оценивались в 0 баллов в случае 0-2 контактов, 1 — если контактов было 3-11 и 2 — если больше 12. Те, кто не состоял в каких-либо организациях, получали 0 баллов, состоял в одной — 1 балл, в двух и более — 2 балла.

В зависимости от набранных баллов, авторы работы разделили участников на четыре группы. Социально изолированными были признаны те, кто набрал 0 или 1 балл.

«Мы уже знаем, что чувство одиночества или отсутствие контакта с близкими друзьями и семьей может повлиять на ваше физическое здоровье, — поясняет доктор Янин Гроневольд. — Это исследование говорит нам о том, что наличие прочных социальных связей имеет большое значение для здоровья сердца, и их роль сходна с ролью привычных защитных факторов, таких как здоровое кровяное давление, приемлемый уровень холестерина и нормальный вес».

За время наблюдения исследователи зарегистрировали 339 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркты или инсульты. Умерли 530 участников. После поправок на иные факторы, которые могли повлиять на результаты (например, стандартные факторы риска вроде низкой активности и плохих привычек), исследователи установили, что отсутствие социальной интеграции увеличивает будущий риск сердечно-сосудистых заболеваний на 44% и повышает риск смерти от всех причин на 47%.

Кроме того, недостаточная финансовая поддержка была связана с ростом риска сердечно— сосудистых заболеваний на 30%.

Наиболее уязвимой группой оказались женщины, неработающие и физически неактивные, с более низким образованием и уровнем дохода, курящие и склонные к депрессии.

«Мы пока не понимаем, почему состояние здоровья людей, находящихся в социальной изоляции, такое плохое, — говорит Гроневольд. — Но это, очевидно, тревожный вывод, особенно сейчас, когда необходимо соблюдать социальное дистанцирование».

«Мы знаем, что нам необходимо серьезно отнестись к этому, выяснить, как социальные отношения влияют на наше здоровье, и найти эффективные способы решения проблем, связанных с социальной изоляцией, чтобы улучшить наше общее состояние здоровья и увеличить продолжительность жизни», — добавляет профессор Дирк Герман, соавтор исследования.

«Эти выводы представляют особый интерес в свете пандемии COVID-19, когда социальные контакты ограничены в большинстве сообществ», — подчеркивает профессор Карл-Хайнц Йокель, еще один автор работы.

Ранее психологи уже предупреждали о рисках социальной изоляции. Анализ работ, посвященных влиянию изоляции на психику, показал: большинство людей, находившихся на карантине, испытывали как краткосрочные, так и долгосрочные проблемы с психическим здоровьем, включая стресс, бессонницу, эмоциональное истощение и злоупотребление психоактивными веществами.

Определенные факторы повышали риск развития расстройств —

в частности, карантин продолжительностью более 10 дней (это было связано в основном с развитием посттравматического стресса), слабая информированность о причинах карантина, отсутствие доступа к необходимым ресурсам и телекоммуникационным услугам.

Наибольшему риску подвержены пожилые люди. Многие из них с возрастом и так теряют возможность передвигаться и общаться, а круг их близких сужается по мере смерти друзей и членов семьи. По данным американской Национальной академии наук, почти четверть американцев в возрасте от 65 лет и старше имеют мало социальных связей и редко контактируют с другими людьми. А 43% людей старше 60 лет чувствуют себя одинокими.