«Преимущество в драках»: зачем нужна борода

Борода появилась в ходе эволюции, чтобы защитить мужское лицо от ударов, считают американские биологи. Эксперименты показали, что густая растительность действительно способна смягчить удар в челюсть и защитить от перелома. Однако пока неясно, спасет ли борода от сотрясения мозга и какой вообще она должна быть, чтобы обеспечивать максимальную защиту.

Борода у мужчин могла эволюционно появиться как элемент защиты от ударов по лицу, считают биологи из Университета Юты. Свою гипотезу они проверили экспериментальным путем. Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале Organismal Biology.

В отличие от других приматов, у человеческих самцов есть достаточно густая и жесткая растительность в нижней части лица. Вопросом о назначении бороды у человека задавался еще Чарльз Дарвин . Он пришел к выводу, что она нужна для привлечения женщин. В бороду часто попадает еда, если за ней не ухаживать, она начинает дурно пахнуть, в ней могут завестись паразиты. Однако у бороды может быть и полезная функция, считают ученые.

На настоящих мужчинах, правда, исследователи ставить опыты не стали. Вместо этого они создали упрощенные модели из композитного материала, имитирующего кость, и кожи с шерстью от овец, полученной со скотобойни. Всего ученые сделали три вида моделей разной степени «оволоселости».

«Овечья шерсть — не идеальная аналогия человеческой бороды, — признают исследователи. — Но образцы бороды от трупов получить было бы сложно, а обычные человеческие волосы при ударе ведут себя иначе».

Удары тоже наносились не вручную, а с помощью специального металлического стержня. Сила удара измерялась датчиками. Она была такой, что уничтожала до половины всех образцов. Как и предполагалось, пострадали в основном модели с коротким мехом.

Integrative Organismal Biology

Эксперимент показал, что длинная густая поросль по сравнению с короткой действительно способна амортизировать удары, тем самым защищая от травм.

Самые «пушистые» модели поглощали на 37% больше энергии, чем просто ощипанная овечья кожа.

Также они способствовали распределению силы удара — ученые сравнивают этот эффект с механизмом работы кевларового бронежилета.

«Мы обнаружили, что образцы с самым большим количеством шерсти способны поглощать больше энергии, чем остальные», — заключают авторы работы.

Впрочем, это может быть обусловлено не столько самой шерстью, сколько упругим подшерстком, допускают они. Однако даже в таком случае амортизирующая способность человеческого волосяного покрова сохранится, хотя и будет ниже.

Исследователи рассматривают это как доказательство естественного отбора в пользу отращивания бороды. Они отмечают, что у других животных — например, у льва — длинная шерсть на голове тоже могла развиться для защиты шеи и челюсти.

«Защитные функции бороды могут дать преимущество в драках между мужчинами и, следовательно, стать предметом эволюционного отбора, — пишут ученые. — Это также может объяснить, почему волосы на лице ассоциируются с выраженной мужественностью, социальным доминированием и поведенческой агрессивностью — возможно, они играют роль индикатора уровня неуязвимости к травмам лица».

Однако перелом челюсти — не самая серьезная травма, которую можно получить при ударе в голову. Сотрясение мозга может привести к гораздо более тяжелым последствиям.

Помогает ли борода снизить воздействие на мозг при ударе — вопрос пока что открытый.

Исследователи в будущем также намерены проверить, как растительность на лице влияет на точность удара. Они предполагают, что волосы могут способствовать скольжению кулака, тем самым смазывая удар и позволяя получить меньший урон, а также избежать рваных ран кожи.

Также они признают, что их результаты идут вразрез с результатами более раннего исследования, проведенного среди бойцов ММА. Оно показало, что в реальном бою борода не дает значимых преимуществ и, вероятно, служит скорее для запугивания противника и позволяет решить конфликт без драки, а не обеспечивает защиту, если та все же произошла. Однако там оценивалось количество побед, а не непосредственно нанесенные травмы — возможно, бородатые бойцы получали меньший урон, чем выбритые. Кроме того, речь шла о профессиональных бойцах, а не об обычных мужчинах.

Авторы работы обращают внимание на разницу в растительности на лицах мужчин разных национальностей — у людей ближневосточного и северноевропейского происхождения гораздо более густые бороды, чем у азиатов или американских индейцев. Они отмечают, что в последующих исследованиях стоит разобраться, какая именно растительность обеспечивает наилучшую защиту от ударов.