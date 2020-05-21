Последние наблюдения показывают, что дети болеют коронавирусом легче и реже, чем взрослые, но, похоже, долго остаются источником заражения для окружающих. Причем родители могут даже не подозревать, что их чадо — переносчик инфекции.

В научном сообществе до сих пор нет единого мнения по поводу роли детей в эпидемии COVID-19. Например, в Швейцарии разрешили бабушкам и дедушкам видеться со своими внуками и внучками, потому что власти этой страны пришли к выводу, что дети до 10 лет не могут передавать вирус взрослым, а значит, не представляют опасности для пожилых людей. Такой же позиции придерживаются в Дании , Германии, Хорватии Нидерландах . В этих странах открылось уже большинство школ, правда, пожилым учителям все-таки рекомендуют работать из дома.

Власти Франции тоже планируют возобновить учебу, однако против слишком быстрой отмены ограничительных мер предостерегает научный совет при правительстве. Схожая позиция у Италии Испании . Эти страны категорически отказываются открывать учебные заведения до сентября, ссылаясь на то, что знания о новом вирусе по-прежнему крайне скудные и не понятно, могут ли дети заражать взрослых в принципе.

Одни ученые полагают, что риск передачи инфекции ребенком минимален, так что не стоит обрекать его на социальную самоизоляцию. Другие призывают не спешить с отменой карантина, поскольку считают, что дети заражают друг друга и разносят болезнь дальше. Причем, главная опасность заключается в том, что окружающие даже не подозревают, что дети активно распространяют инфекцию, поскольку у них не проявляются симптомы.

Из-за этого дети могут быть, образно говоря, резервуаром новой инфекции — рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов

"Процент детей с клиническими формами коронавирусной инфекции заметно ниже, чем среди взрослых. Но при этом есть достаточно большое количество данных о том, что вирусная нагрузка в этом случае у детей не отличается от таковой у взрослых. Поэтому они могут быть источником инфекции для окружающих, в том числе, взрослых людей".

В целом последние данные подтверждают, что дети болеют легче и реже, чем взрослые. Одно время даже считали, что коронавирус обходит их стороной, но было бы странно предполагать, что именно детей с их неокрепшим иммунитетом вирус почему-то не трогает. Дело в том, что речь идет не только о крепости иммунитета, а о специфическом взаимодействии вируса с организмом человека — пояснил Иван Коновалов:

"У взрослых нередко это взаимодействие приводит к гиперактивации иммунного ответа, которая наносит большой вред работе организма. У детей такая ситуация отмечается гораздо реже, но тем не менее, согласно новым данным, такая активация иммунной системы у детей может иметь некоторые отдаленные последствия, то есть сам инфекционный процесс у них может протекать легче, чем у взрослых, однако в дальнейшем не исключены различные нарушения, связанные с поражением сосудистого русла".

По словам Ивана Коновалова, среди детей до года инфекция может протекать тяжелее из-за различных врожденных заболеваний, пороков развития, которые отягощают общее состояние здоровья. Если говорить про детей более старшего возраста, например, подростков, то у них может возникать типичная клиническая картина, как и у взрослых, а именно, точно такие же вирусные пневмонии с характерными изменениями, видными при компьютерной томографии. Как правило, они легко переносятся, без осложнений, но требуют обязательного наблюдения со стороны специалиста. Самолечение должно быть исключено.