Разные заразные: какой штамм вируса попал в Москву

Согласно международной базе данных Nextstrain, известно уже 30 штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Все они произошли от общего предка, который в конце прошлого года заразил первых пациентов в китайском городе Ухань. Разновидность, попавшая в Европу через Иран, заразнее той, что распространилась по Юго-Восточной Азии и США. Именно она, как предполагают некоторые исследователи, оказалась в России. В Москве же штаммов может быть гораздо больше.

Изменчивый приспособленец

Первые данные о геноме нового коронавируса появились в начале января. С тех пор ученые секвенировали тысячи образцов и насчитали около 30 вариантов SARS-Cov-2. Согласно работе китайских специалистов, патогенез COVID-19 — то, как быстро вирус проникает в человеческие клетки и уничтожает их, — зависит от штамма возбудителя.

Исследователи инфицировали одну и ту же клеточную культуру двумя наиболее распространенными вариантами коронавируса, азиатским и европейским, и сравнили вирулентность — скорость репликации вирусных частиц в клетках. Второй оказался в 270 раз более вирулентным. Соответственно, он более заразный.

Однако тяжесть самой коронавирусной инфекции никак не связана с тем, какой именно штамм настигнет человека. Как выяснили британские ученые, разные варианты SARS-CoV-2 с одинаковой вероятностью могут вызвать серьезные осложнения, вплоть до необходимости подключения пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пришлые европейцы

В России геном нового коронавируса первыми секвенировали сотрудники Института гриппа имени Смородинцева во второй половине марта. Они выделили РНК SARS-CoV-2 из носоглоточного мазка, взятого у тридцатилетней женщины. Сравнив полученные данные со штаммом китайского вируса, ученые обнаружили пять несинонимичных замен.

Чуть позже в Институте проблем передачи информации проанализировали эти особенности — данные добавили в международную базу GISAID и разместили в открытом доступе. Специалисты пришли к выводу, что российский штамм SARS-CoV-2 ближе не к азиатским, а к более заразным европейским. Как сообщил на своей странице в Facebook заведующий сектором ИППИ РАН, профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ Георгий Базыкин, коронавирус, выделенный у питерской пациентки, "находится внутри большой, преимущественно европейской клады".

"Преобладание базальных европейских последовательностей по соседству с нашей — сильное свидетельство в пользу завоза в Россию из Европы. При этом клада, в основание которой попала питерская последовательность, довольно интересная: в нее попадают последовательности из известной "второй" вспышки близкородственных штаммов в штате Вашингтон", — отмечает исследователь.

По его словам, надо стремиться, чтобы секвенирование — расшифровка РНК нового коронавируса — было таким же быстрым, как и тестирование. Это позволит лучше понимать, как эпидемия протекает в России и что делать.

Особенности национального вируса

По мнению научного сотрудника Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора кандидата биологических наук Анны Сперанской, расшифровка вирусных РНК без тщательной проверки получаемых данных — не самый правильный путь.

"Сегодня мы способны перейти к производству информации — расшифровке вирусных геномов — с очень высокой скоростью, но в этом случае пострадает точность. Мы не сможем гарантировать, что в полученных данных не будет ошибки. С начала эпидемии уже не раз было так, что какой-нибудь институт заявлял, что выполнил работу, а потом отзывал результаты собственных исследований. Из-за этого ученым, занимающимся эволюцией вирусов, сложнее разбираться в потоке информации. Возможно, мы работаем медленнее остальных, все перепроверяем по несколько раз. Но зато ручаемся за точность сделанных выводов", — отмечает Анна Сперанская.

Прямо сейчас исследователи из ЦНИИ эпидемиологии работают над секвенированием геномов SARS-CoV-2, выделенных из образцов российских пациентов. По предварительным данным, в Москве преобладают штаммы, близкие к европейской разновидности нового коронавируса. Однако в столицу попали и другие варианты возбудителя, в том числе из Азии.

"С самого начала было понятно, что в России, имеющей обширные контакты не только с Европой, но и с Китаем и другими странами, вряд ли будут циркулировать лишь европейские штаммы", — подчеркивает генетик.

Эти предположения отчасти подтверждают выводы сотрудников Университетского колледжа Лондона. Они проанализировали 7666 различных сборок генома SARS-CoV-2 и выяснили, что в странах с большим количеством заболевших COVID-19 разнообразие вариантов нового коронавируса особенно велико. В частности, в Великобритании количество штаммов SARS-CoV-2 почти такое же, как во всем мире. Это связано с тем, что возбудителя туда завозили неоднократно.

Кроме того, британские специалисты установили, что в геномах нового коронавируса одни и те же мутации возникали несколько раз и независимо друг от друга, то есть они оказались полезны для разных линий возбудителя. Всего специалисты выделили 198 таких мутаций, и 80 процентов из них связаны с изменениями на уровне белка. Иными словами, SARS-CoV-2 продолжает приспосабливаться к своему новому хозяину — человеку.

В РНК российских вариантов нового коронавируса исследователи также видят мутации, пока незначительные. Тем не менее эти данные помогут уточнить прогноз развития эпидемии в стране на ближайшие месяцы.