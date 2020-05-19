«По таблетке в день»: смертельный рецепт Трампа?

Принимать гидроксихлорохин в качестве профилактики коронавируса, как это делает президент США Дональд Трамп, опасно, сообщил «Газете.Ru» член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он подчеркнул, что полюбившийся американскому лидеру препарат может серьезно навредить печени и нервной системе. Вирусологи настаивают: средств для профилактики COVID-19 на данный момент не существует. Даже приём лекарств для повышения иммунитета в будущем навредит тем, кто все-таки подхватит коронавирус.

Противомалярийный препарат гидроксихлорохин нельзя принимать в качестве профилактики коронавируса нового типа, как это делает президент США Дональд Трамп, сообщил «Газете.Ru» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Первого МГМУ им. Сеченова и профессор РАН Александр Лукашев.

«Гидроксихлорохин — это достаточно токсичный препарат, как и его близкий родственник мефлохин. Некоторые исследования говорят об отсутствии воздействия этого препарата на организм или очень серьезных побочных эффектах. В первую очередь, гидроксихлорохин токсичен для печени. Бывают и побочные эффекты со стороны нервной системы», — пояснил вирусолог.

Отметим, что 18 мая президент США признался, что принимает гидроксихлорохин для профилактики новой инфекции. Трамп добавил, что проходит тест на COVID-19 каждый день, но он еще ни разу не показал положительный результат.

«Я принимаю гидроксихлорохин, прямо сейчас. Я принимаю по таблетке в день. Я бы сказал вам это три-четыре дня назад, но вы меня не спрашивали», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Он пояснил, что использует данный препарат, так как получает о нем «очень много позитивных откликов». При этом врачи Белого дома были не против такого самолечения. Трамп подчеркнул, что помимо него этот препарат в качестве профилактики принимают «многие другие врачи и медсестры».

Поддержал Трампа в этом вопросе вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев — он считает, что гидроксихлорохин имеет право на существование в списке профилактических средств.

«Этот препарат уже зарегистрирован как лечебное средство при малярии. Соответственно сильно токсичным он быть не может. У него, конечно, есть свои противопоказания, но здесь просто нужно соотносить риски — что для вас опаснее: заболеть коронавирусом или получить поражение печени. Она, кстати, восстановится, как только препарат будет отменен», — подчеркнул эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Он уточнил, что такой препарат стоит принимать как профилактику только при условии, что человек находится под постоянным наблюдением врача, который фиксирует отсутствие побочных эффектов.

«Необходимо смотреть побочные действия: поражение печени, нервной системы. Если врач их не обнаружил, то можно принимать дальше. Если же они есть, то препарат отменяют», — пояснил Ларичев.

Профессор из Первого МГМУ им. Сеченова настаивает: профилактических препаратов с доказанной эффективностью против коронавируса нет.

«Сейчас их не существует. Я отдельно хотел бы порекомендовать не принимать фуфломицины (лекарства с недоказанной или отсутствующей пользой — «Газета.Ru»), которые продаются в аптеках под видом препаратов от коронавируса», — заявил Лукашев «Газете.Ru».

Не надо принимать в качестве профилактики и препараты для повышения иммунитета: они, во-первых, могут вовсе не помочь, а, во-вторых, способны навредить, отметил сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.

«На Западе, например, не признают повышение иммунитета. Это не до конца исследованная область. Сейчас одной из версий поражения легких в результате заражения коронавирусом считается гипериммунный ответ. Поэтому, возможно, что повышенный иммунитет ухудшит ситуацию», — заключил Ларичев.

Отметим, что только в апреле управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США также посоветовало гражданам страны не принимать гидроксихлорохин вне больниц из-за побочных эффектов — например, повреждения сердечно-сосудистой системы.

Некоторые специалисты в сфере здравоохранения и вовсе настаивают на том, что гидроксихлорохин может погубить заразившегося человека. Такой вывод сделала группа американских исследователей, которые изучили истории болезни 368 пациентов с COVID-19, госпитализированных в медцентры министерства по делам ветеранов США, сообщало агентство Associated Press.

Ученые отметили наибольшую смертность среди заболевших, которые принимали гидроксихлорохин — 27,8%. В случае приема данного препарата в сочетании с антибиотиком азитромицином смертность составила 22,1%. У пациентов, которые не принимали вышеупомянутые лекарства, этот показатель равнялся лишь 11,4%.

Исследователи предположили, что гидроксихлорохин способен повреждать внутренние органы человека, в результате чего тот может умереть.