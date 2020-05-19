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Ученые предупредили об опасности катастрофической смертности от COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 10 минут назад
Предсказан катастрофичный уровень смертности от COVID-19
Фото: NIAID-RML
COVID-19 гораздо более смертоносен, чем грипп, к такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета, их статья опубликована в журнале Health Affairs.
По данным ученых, в США уровень смертности среди инфицированных COVID-19 и имеющих симптомы заболевания составляет 1,3%. В то же время аналогичный показатель для сезонного гриппа держится на уровне всего 0,1%. Статистика построена на данных о заболеваемости и летальных исходах среди зараженных в 116 округах в 33 штатах.
Согласно прогнозу исследователей, если в США и в других странах мира не начать более активную борьбу с эпидемией, число умерших может оказаться катастрофическим.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Число случаев COVID-19 в США превысило 1,5 миллиона человек, умерших более 90 тысяч.
По России выявили 290 678 случаев COVID-19. Из этого числа 2722 пациента скончались, более 70 тысяч человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука , COVID-19 , ВОЗ , США
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