Исследователи из Вашингтонского университета заявил, что COVID-19 гораздо смертоноснее гриппа, поэтому число смертей может стать катастрофическим, если страны не усилят борьбу. Их выводы опубликованы в медицинском журнале Health Affairs.

Исследователи рассмотрели данные о заболеваемости и случаях смерти в 116 округах 33 штатов.

По подсчетам ученых, уровень смертности в США среди людей, зараженных новым коронавирусом и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента. Для сезонного гриппа показатель равен 0,1 процента.

По прогнозу ученых, если к концу 2020 -го в США коронавирусом заразятся столько же человек, сколько гриппом в 2018-2019 годах (35,5 миллиона человек), то жертвами станут почти 500 тысяч человек.

Исследователи считают, что за год заразиться может 20 процентов населения США, а число смертей может варьироваться от 350 тысяч до 1,2 миллиона. По последним данным, число случаев коронавируса в США превысило 1,5 миллиона, более 90 тысяч из них умерли.

Как писал «Рамблер», ранее ученые из Имперского колледжа Лондона подсчитали, что из-за коронавируса умирает меньше людей, чем прогнозировалось ранее, но все же больше, чем от гриппа.