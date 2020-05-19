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Ученые предупредили о катастрофической смертности от COVID-19 

Мария Иванова и ещё 5 5 минут назад
Исследователи из Вашингтонского университета заявил, что COVID-19 гораздо смертоноснее гриппа, поэтому число смертей может стать катастрофическим, если страны не усилят борьбу. Их выводы опубликованы в медицинском журнале Health Affairs.
Исследователи рассмотрели данные о заболеваемости и случаях смерти в 116 округах 33 штатов.
По подсчетам ученых, уровень смертности в США среди людей, зараженных новым коронавирусом и имеющих симптомы заболевания, составляет 1,3 процента. Для сезонного гриппа показатель равен 0,1 процента.
По прогнозу ученых, если к концу 2020 -го в США коронавирусом заразятся столько же человек, сколько гриппом в 2018-2019 годах (35,5 миллиона человек), то жертвами станут почти 500 тысяч человек.
Исследователи считают, что за год заразиться может 20 процентов населения США, а число смертей может варьироваться от 350 тысяч до 1,2 миллиона. По последним данным, число случаев коронавируса в США превысило 1,5 миллиона, более 90 тысяч из них умерли.
Как писал «Рамблер», ранее ученые из Имперского колледжа Лондона подсчитали, что из-за коронавируса умирает меньше людей, чем прогнозировалось ранее, но все же больше, чем от гриппа.
Исследователи считают, что около 0,66 процента всех инфицированных вирусом умрут. Это намного больше, чем 0,1 процента людей, умирающих от гриппа. В то же время это и не два процента, о которых говорил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
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Наука , Видео , COVID-19 , Энтони Фаучи
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