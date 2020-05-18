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Описаны отличия попавшего в Россию штамма коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
Описаны отличия штамма коронавируса в России
Фото: NIAID-RML / REUTERS
«Ирано-европейский» штамм коронавируса, который попал в Россию, обладает некоторыми отличиями от тех, что распространились в других частях света — он «злее», так как быстрее распространяется, а также, вероятно, образует больше бессимптомных носителей, рассказала в интервью «Ленте.ру» профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
Она отметила, что согласно международной карте распространения коронавируса SARS-CoV-2, существует около 30 его штаммов. Сначала вирус появился в Китае, затем через Иран пришел в Европу, после чего добрался до России.
При этом европейский штамм гораздо заразнее азиатского, хотя, по данным американских исследований, степень выраженности заболевания у тех, кто заразился разными вариантами вируса, одинакова.
«То есть "злой" и "добрый" вирусы с одинаковой вероятностью кладут людей на вентилятор [аппарат ИВЛ], — отметила Баранова. — Все, что злой вирус делает эффективнее, — быстрее распространяется в популяции. И, вероятно, организует большее количество бессимптомных носителей».
Однако высокая заразность и большое число бессимптомных носителей могут означать, что с помощью этого штамма вируса Россия быстрее достигнет «стадного иммунитета», считает собеседница «Ленты.ру».
«Значит, с точки зрения эволюции он — "добрый", пусть и притворяется "злым". Хотя, конечно, вирус с меньшей вирулентностью легче утоптать карантинными мерами», — резюмировала Баранова.
По данным на 17 мая, в России выявлено 281 752 случая коронавируса. 67 373 человека смогли победить болезнь, 2631 пациент скончался.
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Наука , Наука и техника , Биология , Джордж Мейсон , Lenta.ru
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