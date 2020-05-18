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Названа уникальность российского штамма коронавируса 

Ura.Ru 18 минут назад
«Ирано-европейский» штамм коронавируса, который попал в Россию «злее», чем другие виды, так как быстрее распространяется и образует больше бессимптомных носителей. Об этом заявила профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), директор Центра по изучению хронических заболеваний метаболизма в Колледже наук GMU Анча Баранова.
По ее информации, существует около 30 штаммов коронавируса. При этом европейский штамм заразнее азиатского.
«То есть «злой» и «добрый» вирусы с одинаковой вероятностью кладут людей на вентилятор [аппарат ИВЛ] Все, что злой вирус делает эффективнее, — быстрее распространяется в популяции. И, вероятно, организует большее количество бессимптомных носителей», — цитирует Баранову Лента.ру.
Профессор считает, что из-за высокой заразности штамма Россия быстрее достигнет «стадного иммунитета». Она также добавила, что такой вирус сложнее подавить карантинными мерами.
Ранее ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге заявили, что ни одна страна в 2020 году не достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу.
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Наука , Видео , Наука и техника , Биология , Джордж Мейсон , Bloomberg , Lenta.ru
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