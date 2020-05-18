«Не круто»: почему мужчины не носят маски

Мужчины реже носят маски, потому что считают это признаком слабости, выяснили американские ученые. Однако там, где делать это обязывает закон, мужчины все же ведут себя почти так же дисциплинированно, как и женщины.

Мужчины реже носят маски, потому что считают это признаком слабости, выяснили специалисты Научно-исследовательского института математических наук в Беркли. Это может способствовать более широкому распространению инфекциии среди мужчин, опасаются они. Препринт исследования был размещен на портале PsyArXiv.

Данные из разных стран показывают, что мужчины умирают от COVID-19 чаще женщин. Ученые связывают это с более высокой распространенностью среди мужчин хронических заболеваний и вредных привычек.

Еще одной причиной может быть отказ от ношения масок, считают авторы работы.

Исследователи опросили 1266 мужчин и 1183 женщины. По шкале от 1 до 10 им предлагалось оценить, с какой вероятностью они будут носить маски вне дома — участвуя в какой-то общественной деятельности или общаясь с другими людьми. Также они должны были сообщить, как они относятся к ношению масок в целом. Кроме того, респонденты указывали, где они живут, и отмечали, обязывают ли их там носить маски.

Лишь 136 женщин заявили, что вряд ли будут носить маски вне дома. Среди мужчин таковых набралось 187. 99 мужчин заявили, что точно не будут этого делать. Такой же ответ дали только 58 женщин.

Также мужчины чаще женщин заявляли, что носить маски «не круто», стыдились этого и называли признаком слабости. Однако там, где ношение масок было обязательным, различия в результатах были минимальны.

«Наши результаты показали, что мужчины соглашаются носить маски реже женщин, особенно в регионах, где это не обязательно, — сообщает экономист Валерио Капраро. — Это можно отчасти объяснить тем, что мужчины реже женщин полагают, будто болезнь может их коснуться. Это особенно иронично, учитывая, что, судя по статистике, коронавирус гораздо опаснее для мужчин, чем для женщин. Также мы выяснили, что мужчины с большей вероятностью испытывают негативные эмоции от ношения маски».

Схожие результаты показал еще один опрос, проведенный Институтом Гэллапа — без масок на улицу не выходят почти половина женщин и лишь треть мужчин.

При этом чаще маски надевают жители городов и люди с высшим образованием.

Исследователи отмечают, что во время других вспышек инфекций женщины тоже носили маски чаще. Так было, например, в 2014 году во время вспышки атипичной пневмонии в Гонконге.

«Женщины, как правило, в меньшей степени готовы идти на риск, поэтому чаще прибегают к профилактическим мерам, чем мужчины», — поясняют ученые.

В более раннем исследовании пандемии гриппа 1918 года авторы выделяют интересную тенденцию. Они связывают мужское нежелание соблюдать нормы гигиены и профилактики в то время с тем, что это считалось «женским» занятием — а мальчики таким образом бунтовали против правил, навязанных матерями и учителями, что в итоге оставляло отпечаток на их поведении и во взрослые годы. Однако смена фокуса и признание соблюдений мер профилактики патриотичным занятием и делом личной ответственности позволило подтолкнуть мужчин к менее рискованному поведению.

Исследование затрагивало только американцев, поэтому нельзя сказать, насколько суждения о ношении масок как о признаке слабости характерно для жителей других стран. Однако, в любом случае, меры предосторожности мужчинам следует соблюдать более тщательно — они умирают от коронавируса в среднем в 2,5 раза чаще женщин.

Вирус чаще поражает людей с гипертонией, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми болезнями и иными патологиями, более распространенными среди мужчин во всем мире.

В большинстве случаев эти болезни связаны с нездоровым образом жизни — а курят и выпивают мужчины гораздо чаще женщин.

Эксперты подчеркивают, что необходимо глубже изучать данные и анализировать их с гендерной точки зрения — это позволит более достоверно оценивать риски для представителей разных полов и искать способы профилактики и лечения многих инфекций.