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Ученые выяснили причину повышения уровня моря 

РИА Новости 22 минуты назад
Раскрыта причина повышения уровня моря
Фото: © Depositphotos / Jatuporn Amorntangs
Ученые из американского исследовательского Ратгерского университета подтвердили, что повышение уровня моря последние 120 лет связано с человеческой деятельностью, а не изменениями в земной орбите, сообщается в пресс-релизе университета.
"Наш коллектив показал, что история оледенения Земли была более сложной, чем считалось ранее. Хотя содержание углекислого газа имело существенное влияние на периоды отсутствия льда, незначительные изменения в орбите Земли были доминирующим фактором в отношении объема льда и изменений уровня моря — до нашего времени", — приводятся в пресс-релизе слова ведущего автора исследования и профессора Ратгерского университета Кеннета Миллера.
Повышение уровня моря, которое ускорилось в последние десятилетия, угрожает навсегда затопить густонаселенные прибрежные города и сообщества, другие низины и дорогостоящую инфраструктуру к 2100 году. Оно также представляет серьезную угрозу многим экосистемам и экономикам.
Исследование воссоздало историю уровня моря и оледенения с момента окончания эпохи динозавров. Ученые сравнили оценки среднего мирового уровня моря, основанные на глубоководных геохимических данных, со сведениями о границах материков.
Исследование показало, что периоды практически с режимом отсутствия льда, например 17-13 миллионов лет назад, произошли, когда концентрация диоксида углерода в атмосфере была ненамного выше, чем сегодня. Однако ледниковые периоды имели место, когда раньше считалось, что Земля была свободна ото льда, например 48-34 миллиона лет назад.
То есть хотя концентрация двуокиси углерода в атмосфере имела большое влияние на безледные периоды на Земле, размер льда и изменения уровня моря до деятельности человека были в основном связаны с незначительными изменениями в параметрах орбиты Земли и расстоянии от солнца.
Крупнейшее падение уровня моря произошло около 20 тысяч лет назад, когда уровень воды упал примерно на 120 метров. Затем произошло быстрое повышение, которое замедлилось лишь 10-2 тысячи лет назад. После этого — до 1900 года — высота мирового океана оставалась на примерно одном и том же уровне. Ее рост в эту эпоху начался на фоне начала влияния деятельности человека на климат.
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Наука , Наука и техника
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