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В Болгарии обнаружены останки homo sapiens возраста около 45 тысяч лет 

ИА Regnum 1 час назад
Найдены останки homo sapiens возраста 45 тысяч лет
Фото: Reuters
Работающие в Болгарии археологи обнаружили зуб и четыре другие кости от предков современных людей (Homo sapiens), возраст останков — от 43 000 до 47 000 лет назад. Об этом сообщает AMNA.
Исследователи из Германии, Болгарии, США и других стран, извлекли из них ДНК и таким образом определили возраст. древние остатки и оценили их возраст от 42 616 до 44 830 лет.
В ходе раскопок также были обнаружены различные каменные орудия (некоторые из них острые, как лезвия), подвесные и другие декоративные предметы из медвежьих зубов и других костей животных, которые напоминают найденные в местах проживания неандертальцев. Раньше такие находки считались неандертальскими работами, а теперь они считаются творением человека разумного.
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Наука , Наука и техника , Болгария , Германия , США
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