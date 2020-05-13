Раскрыто истинное происхождение коронавируса

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Ученые раскрыли истинное происхождение коронавируса 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Китайские ученые нашли у летучих мышей из провинции Юннань следы вируса RmYN02, который является близким родственником COVID-19, что подтверждает естественную эволюцию возбудителя коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пишет газета South China Morning Post.
Исследователи изучили образцы легких, печени, фекалий и летательных перепонок 200 особей. Проанализировав данные фрагменты, ученые выделили из них геном вируса, названного RmYN02. Его структура оказалась схожей с SARS-CoV-2.
Один из авторов работы, глава Института биологии патогенов в Первом медицинском университете Шаньдуна Вэйфэн Ши пояснил, что данный эксперимент подтверждает естественное появление вставок в геноме коронавируса и то, что сначала они возникли в бетакоронавирусах животных.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Наука , Видео , Наука и техника , ВОЗ
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