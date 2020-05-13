Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему не все люди болеют COVID-19? Поиск причин привел к ДНК 

РИА Новости 1 час назад
Почему не все люди болеют COVID-19?
Фото: © Depositphotos / ralwel
Коронавирус ведет себя избирательно: одни страны сильно страдают от эпидемии, в других ситуация более спокойная. Многие люди переносят болезнь без симптомов, а кто-то попадает в реанимацию. Одно из объяснений — генетическая предрасположенность. Не исключено, что в ДНК есть мутации, сдерживающие или, наоборот, облегчающие проникновение вируса в организм.

Генетики объединяют усилия

В марте Андреа Ганна из Института молекулярной биологии Университета Хельсинки запустил проект по исследованию генетики пациентов с COVID-19 (COVID-19 Host Genetics Initiative). Сейчас к нему присоединились 158 научных коллективов со всего мира. Одни анализируют открытые базы данных геномов, выявляя инфицированных, другие собирают образцы у пациентов в особенно пострадавших регионах. Компания Genotek — пока единственный российский участник — работает с уже имеющимися в ее распоряжении образцами ДНК.
"Мы предложили нашим клиентам, которые сдавали у нас генетические тесты, ответить на несколько вопросов — были ли они инфицированы коронавирусом, насколько сильно проявлялась болезнь, есть ли факторы риска, осложняющие ее течение. Мы планируем собрать порядка ста тысяч анкет. Глобальная цель — научная публикация о генетической предрасположенности к коронавирусной инфекции у россиян", — говорит генеральный директор Genotek Валерий Ильинский.
Компания использует микрочипы, рекомендованные консорциумом COVID-19 Host Genetics Initiative. Они позволяют прочитать одновременно 650 тысяч последовательностей в геноме — те, что изменчивы у более чем одного процента населения.
"Мне не известно, чтобы кто-то исследовал достаточно образцов и сделал определенные выводы. Пока все сводится к умозрительным гипотезам без реальных экспериментов и проверки на статистическую значимость", — подчеркивает Ильинский.

Ворота для инфекции

Механизм проникновения в клетку коронавируса известен со времен эпидемии SARS. На липидной оболочке SARS-CoV-2 находятся белки-шипы, которые связываются с белками-рецепторами ACE2 на мембране клетки слизистой человека и используют их как ворота, чтобы внедриться в организм. Логично предположить, что могут существовать мутации гена, кодирующего ACE2, усиливающие или, наоборот, ослабляющие действие вируса.
© Markus Hoffmann /// Оба коронавируса действуют одинаково. Белок-шип на вирусной частице использует два белка на мембране клетки слизистой человека как ворота, чтобы проникнуть в организм
Ученые из США, Канады, Индии и Сингапура проанализировали более 290 тысяч геномов людей из почти четырех сотен популяций и обнаружили несколько вариантов генов ACE2, которые влияют на его взаимодействие с белком-шипом. Причем все эти мутации довольно редкие.
Специалисты из Бельгии обратили внимание на фермент ACE1, который, как и ACE2, участвует в регуляции кровотока в сосудах. У носителя одного из вариантов гена ACE1 — аллеля D (с делецией с 16 интроне) — ACE2 не очень активен, белка вырабатывает меньше. В результате белку-шипу на вирусной частице не с чем связываться, он не может проникнуть в клетку и у человека меньше шансов заразиться.
Анализ геномов жителей 25 стран Европы, Турции, Израиля показал, что в некоторых регионах носителей D-аллеля больше и там меньше заболевших, ниже смертность от COVID-19. В Китае и Южной Корее, первыми пострадавших от эпидемии, D-аллель встречается редко.

Генетический пазл

Чтобы белок-шип на вирусной частице проник в организм, его нужно активировать. Это делает еще один фермент на мембране клетки человека — TMPRSS2, принадлежащий семейству сериновых протеаз (они расщепляют другие белки).
Ученые из Италии проанализировали 1025 вариантов гена, кодирующего TMPRSS2, в ДНК людей из 17 разных популяций. И хотя некоторые варианты нередки, значимых корреляций с числом заболевших не выявили. Однако авторы работы полагают, что это, возможно, удастся для тех участков ДНК, которые регулируют активность данного гена, — так называемых экспрессий локусов количественных признаков (eQTL). Недавний препринт индийских иследователей это подтвердил: найдены мутации, которые меняют работу генов для белка TMPRSS2 конкретно в легких и тем самым способствуют быстрому распространению в Европе и Северной Америке нового коронавируса подтипа A2a.
В то же время ученые из Орегонского университета медицины и науки в США указали на гены, контролирующие иммунную систему, в частности кодирующие лейкоцитарные антигены — HLA. Эти молекулы первыми цепляются к вирусной частице, распознают ее и сигнализируют т-клеткам: "Это враг, убей". Чем больше в крови HLA, тем сильнее иммунная система.
Выяснилось, что некоторые типы HLA действуют эффективнее, обнаруживают больше вирусных частиц. Это значит, что есть какие-то мутации генов, кодирующих эти молекулы-сенсоры.
Действительно, у больных коронавирусом чаще встречались аллели HLA B46:01 — они особенно плохо справлялись с распознаванием вируса. В данных о геномах пациентов, сильно пострадавших от эпидемии SARS в 2002-2004 годы, тоже нашли эту мутацию.
Скорее всего, мутация гена HLA — не единственная, увеличивающая риск тяжелого заболевания новой коронавирусной инфекцией, подчеркивают авторы работы, но она может быть важной частью этой проблемы.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Последние новости
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Правительство утвердило выплаты семьям с детьми Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире Путин назвал основную причину смертности от коронавируса в мире
Комментарии 2
Наука , Статьи , Хельсинки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта любимая возрастная группа коронавируса
Раскрыта любимая возрастная группа коронавируса
Марсианская вода оказалась непригодной для жизни
Марсианская вода оказалась непригодной для жизни
Финляндия огорчила россиян
Финляндия огорчила россиян
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Жертва предательства: ЕС отнимает у Германии триллионы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
01:25
Опубликовано видео скандала на брифинге Трампа
Политика
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
01:38
Появилось видео освободившегося из тюрьмы рэпера
Шоу-бизнес
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
00:37
Лихач проехался на двух колесах и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение