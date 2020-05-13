Москвичам предсказали аномальную погоду в мае 

Погода в мае в Москве может оказаться аномально холодной. Об этом сообщают «Метеоновости».

В апреле, как сообщал «Рамблер», средняя месячная температура воздуха в столице была ниже нормы на один градус. В течение первых 12 дней мая средняя суточная температура в городе превышала норму на два-три градуса.

На протяжении большинства оставшихся дней месяца, согласно прогнозам синоптиков, температура будет существенно ниже нормы. Ее приближение к норме (около +10 градусов по ночам, примерно +20 градусов днем) ожидается лишь после 25 мая. Если прогнозы окажутся верными, средняя месячная температура в Москве может оказаться аномально холодной.

«И в этом есть свой плюс. Недаром в народе есть поговорка, что в наших широтах "май — холодный, год — хлебородный"», — отмечают «Метеоновости».