Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичам предсказали аномальную погоду в мае 

Артём Кульша и ещё 2 49 минут назад
Москвичам предсказали аномальную погоду в мае
Фото: РИА Новости
Погода в мае в Москве может оказаться аномально холодной. Об этом сообщают «Метеоновости».
В апреле, как сообщал «Рамблер», средняя месячная температура воздуха в столице была ниже нормы на один градус. В течение первых 12 дней мая средняя суточная температура в городе превышала норму на два-три градуса.
На протяжении большинства оставшихся дней месяца, согласно прогнозам синоптиков, температура будет существенно ниже нормы. Ее приближение к норме (около +10 градусов по ночам, примерно +20 градусов днем) ожидается лишь после 25 мая. Если прогнозы окажутся верными, средняя месячная температура в Москве может оказаться аномально холодной.
«И в этом есть свой плюс. Недаром в народе есть поговорка, что в наших широтах "май — холодный, год — хлебородный"», — отмечают «Метеоновости».
В конце апреля Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) спрогнозировала, что температура воздуха летом 2020 года будет выше климатической нормы почти на всей территории России.
Видео дня. Вчерашний уголовник обрел мировую славу в YouTube
Комментарии
Наука , Армия , В мире , Наука и техника , Новости Москвы , Общество , Оружие , Погода , Пожары , Политика , Происшествия , Украина , Шоу-бизнес , Экология , Росгидромет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штурм Курил» — уже не вариант
«Штурм Курил» — уже не вариант
Педагог называла детей проститутками
Педагог называла детей проститутками
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Российский зек отсидел лишнее из-за халатности тюремщицы
Певцову пожелали «мучений в аду»
Певцову пожелали «мучений в аду»
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Навка заразилась коронавирусом и госпитализирована
Видео
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
01:24
Павианы подрались из-за бутылки пива и попали на видео
Разгромившие салон связи воры попали на видео
01:29
Разгромившие салон связи воры попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
00:18
Опубликовано видео издевательств воспитателя соцприюта в Уфе
Происшествия
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
00:25
Опубликовано видео прыгающей с детьми по льдинам женщины
Общество
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
00:18
Опубликовано видео отжимающейся толпы во Флориде
В мире Общество
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
03:32
Опубликовано видео с места обрушения перекрытий в 5-этажке
Новости Москвы Происшествия
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
00:34
Предотвращение теракта бойцами ФСБ попало на видео
Происшествия
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
01:47
Появилось видео с вернувшимися в Россию туристами
Общество
Танец с гробом на день Победы попал на видео
01:55
Танец с гробом на день Победы попал на видео
Происшествия
Пока вы дома: лекарство от COVID–19 будет осенью
03:35
Пока вы дома: лекарство от COVID–19 будет осенью
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение