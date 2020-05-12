У летучих мышей обнаружили ближайшего родственника SARS-CoV-2 

Происхождение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, вызывает ожесточенные дебаты. В частности, некоторые ученые утверждали, что патоген имеет искусственное происхождение. Такой вывод был сделан на основе вставки аминокислот на стыке S1 и S2 субъединиц спайкового белка вируса, которая похожа на лабораторные манипуляции. Авторы новой работы обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, который содержит такую же вставку и подтверждает теорию о том, что летучие мыши — наиболее вероятные хозяева и источники пандемии. Об открытии исследователи сообщили в статье журнала Current Biology.

«С момента обнаружения SARS-CoV-2 был сделан ряд необоснованных предположений о том, что вирус имеет лабораторное происхождение, — говорит ведущий автор исследования, директор Института биологии патогенов при Шаньдунском первом медицинском университете Вэйфэн Ши. — В частности, было предложено, что вставка S1/S2 является весьма необычной и, возможно, указывает на манипуляции с геномом в лаборатории. Наша статья очень четко показывает, что создание этой части генома может происходить естественным образом в дикой природе. Это дает веские доказательства того, что SARS-CoV-2 на самом деле мог эволюционировать у летучих мышей».

Новый коронавирус получил название RmYN02. Он был найден при анализе 227 геномов летучих мышей, собранных в провинции Юньнань с мая по октябрь 2019 года. Полученная при анализе образцов РНК была отправлена для метагеномного секвенирования в начале января 2020 года, вскоре после обнаружения SARS-CoV-2.

Во всем геноме летучих мышей наиболее близким родственником SARS-CoV-2 является другой вирус, называемый RaTG13, который ранее уже находили у этих животных в провинции Юньнань. Но теперь ученые нашли RmYN02, который оказался еще более тесно связан с SARS-CoV-2 в некоторых частях генома, в том числе в самой длинной кодирующей части, называемой 1ab, где совпадают 97,2% их РНК. Исследователи отмечают, что RmYN02 не очень похож на SAR-CoV-2 в области генома, которая кодирует ключевой рецептор-связывающий домен. Эта структура связывается с рецептором ACE2 человека, который SARS-CoV-2 использует для заражения клеток хозяина. Это значит, что RmYN02 вряд ли способен заражать человеческие клетки.

Ключевое сходство между SARS-CoV-2 и RmYN02 заключается в том, что RmYN02 также содержит аминокислотные вставки в точке, где встречаются две субъединицы его спайкового белка. SARS-CoV-2 характеризуется вставкой четырех аминокислот на стыке S1 и S2. Эта особенность отличает патоген от родственников и присутствует во всех секвенированных до сих пор образцах SARS-CoV-2. В RmYN02, однако, также была обнаружена похожая вставка, что указывает на их родство. И хотя эти аминокислотные вставки не полностью идентичны, открытие намекает на то, что последовательность на стыке S1/S2 могла возникнуть естественным путем, исключая лабораторные манипуляции.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.