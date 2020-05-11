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Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса 

Москва24 27 минут назад
Разработан калькулятор вероятности смерти от COVID-19
Фото: ТАСС
Ученые из Польши совместно с медиками и эпидемиологами разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией.
По словам представителя Поморского научно-технологического парка Магдолены Малара-Щвитоньской, в программе учитывается возраст, пол человека и данные об основных типах хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, повышенном кровяном давлении, сахарном диабете и онкологии.
Поясняется, что риск смерти от коронавируса зависит от образа жизни пациентов и состояния их здоровья.
"Смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом COVID-19", — приводит РИА Новости слова специалистов.
Так, калькулятор показывает, что риск летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией 30-летнего мужчины без хронических заболеваний составляет 0,03%, для женщины — 0,02%.
При этом вероятность смерти 80-летнего мужчины, страдающего сахарным диабетом и онкологией, составляет 25,86%, женщины того же возраста и с теми же заболеваниями — 14,03%.
Согласно последним данным, за минувшие сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было.
В стране нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев коронавирусной инфекции. За сутки умерли 94 человек, большинство из них в Москве — 56. За весь период скончались 2 009 человек. Выздоровели за сутки 5 495 пациентов. Всего же выписали уже 39 801 человека.
На сегодняшний день в РФ провели уже более 5,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки в стране выполнили около 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.
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Наука , Наука и техника , РИА Новости , Польша
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