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Ученые выяснили, что коронавирусом можно заразиться через глаза 

Вечерняя Москва и ещё 5 15 минут назад
Назван новый способ передачи коронавируса
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
Ученые из американского Университета Джона Хопкинса рассказали, что коронавирус может проникать в организм человека через глаза. По данным исследований специалистов, в глазных яблоках человека находится белок, который помогает вирусу связываться со здоровыми клетками организма.
Для того, чтобы проникнуть в организм, коронавирус фиксируется на рецепторах ACE-2, известных как «врата» в клетки. Ученые предупредили, что заражение может произойти при попадании капли от чихания или кашля носителя вируса на поверхность глаза.
Данный факт подтверждается тем, что у пациентов с выявленным коронавирусом неоднократно диагностировали конъюктивит. Также специалисты отметили, что слезы тоже могут являться распространителями инфекции, пишет Daily Mail.
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Наука , Наука и техника , Джон Хопкинс
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