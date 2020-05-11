Назван новый способ передачи коронавируса

Ученые из американского Университета Джона Хопкинса рассказали, что коронавирус может проникать в организм человека через глаза. По данным исследований специалистов, в глазных яблоках человека находится белок, который помогает вирусу связываться со здоровыми клетками организма.

Для того, чтобы проникнуть в организм, коронавирус фиксируется на рецепторах ACE-2, известных как «врата» в клетки. Ученые предупредили, что заражение может произойти при попадании капли от чихания или кашля носителя вируса на поверхность глаза.

Данный факт подтверждается тем, что у пациентов с выявленным коронавирусом неоднократно диагностировали конъюктивит. Также специалисты отметили, что слезы тоже могут являться распространителями инфекции, пишет Daily Mail.