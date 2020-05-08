«Минное поле» возрастом 2000 лет раскопали в Дании 

Дании археологи из музея Лолланд-Фальстер в прямом эфире провели раскопки в городке Редбюхвене, на окраине которого чуть ранее было обнаружено огромное защитное сооружение, созданное порядка 2000 лет назад.

Как сообщается на сайте музея, провести запланированные ранее раскопки в обычном формате помешала эпидемия коронавируса. Поэтому мероприятие провели в режиме онлайн — несколько сотрудников музея транслировали раскопки в интернете и давали комментарии.

Речь идет о крупном фортификационном сооружении, которое было обнаружено чуть ранее на острове Лолланд. Археологи предполагают, что его возраст составляет около 2000 лет. Это была настоящая оборонительная линия, которую ведущий автор исследования Бьернар Маг назвал "минным полем железного века".

По его словам, две тысячи лет назад или около того две армии столкнулись на юге Лолланда. Вероятно, армия захватчиков высадилась где-то на южном побережье острова. Кстати, Лолланд в тот период времени был крупным центром — здесь располагался очень богатый и влиятельный город.

Раскопки показали, что защитники этого города потрудились на славу. На сегодняшний день раскопана оборонительная линия длиной почти 800 метров. По мнению ученых, еще примерно столько же все еще остается под землей.

Это был ров, ширина которого составляла около 15 метров. Внутри него были устроены ловушки для врага. Защитники города выкопали множество ям, в которых острием вверх закрепили деревянные колья.

Эти ямы были вырыты строгими длинными рядами. По оценкам археологов, всего во рву было создано до 20 тысяч таких ловушек. Словом, это действительно было "минное поле", призванное замедлить наступление врага.

Сами колья давно сгнили, но ямы со следами от них хорошо сохранились. Ученые считают, что оборонительный ров был прорыт между двумя болотами. То есть миновать его армия захватчиков не могла. Кстати, ученые считают, что она пришла из Германии.