Разработана вакцина-убийца коронавируса

Итальянские исследователи утверждают, что разработали первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус. Они планируют в скором времени начать испытания на людях.

Итальянские ученые заявили о создании «первой в мире» вакцины, способной победить коронавирус, сообщает издание Daily Mail.

Разработку вакцины вела компания Takis Biotech. В начале марта она объявила о начале разработки, а затем получила разрешение от Министерства здравоохранения Италии на доклинические исследования. Сами результаты, впрочем, пока не опубликованы, о них известно лишь из комментариев сотрудников компании прессе.

На данный момент вакцина протестирована на мышах. Она оказалась способна вызывать выработку антител, необходимых для борьбы с коронавирусом.

Тесты на клеточных культурах показали эффективность этих антител в человеческих клетках.

«Испытания на людях ожидаются после этого лета, — заявил генеральный директор компании Луиджи Ауризиччио. — Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной».

Компания занималась разработкой вместе с американскими коллегами, рассказал он, но для дальнейшей работы необходима поддержка итальянского правительства и сотрудничество с международными организациями.

«Это не конкуренция, — говорит Ауризиччио. — Если мы объединим наши силы и навыки, мы сможем победить в борьбе с коронавирусом».

Ученые работали над созданием ДНК-вакцины — генно-инженерной конструкции, которая после введения в клетку обеспечивает выработку белков патогенов или опухолевых антигенов и вызывает иммунную реакцию.

У ДНК-вакцин есть преимущество по сравнению с обычными: они обеспечивают не только выработку антител (гуморальный иммунитет), но и специфический цитотоксичный ответ (клеточный иммунитет), что ранее было достижимо только с помощью живых вакцин.

Кроме того, ДНК-вакцину можно производить в больших количествах, не переживая о нехватке свежих образцов вируса — для нее используется лишь небольшой фрагмент генетического кода, который несложно клонировать.

Исследователи создали пять образцов вакцины, из которых отобрали два. В основу всех образцов лег генетический материал белкового шипа оболочки коронавируса.

Для доставки вакцины в клетки используется электропорация — техника, которая с использованием электрических импульсов позволяет формировать поры в клеточной мембране. Исследователи рассчитывают, что это позволит повысить эффективность вакцины для выработки антител против вирионов SARS-COV-2 в клетках легких.

Директор отдела по работе с инфекционными заболеваниями доктор Эмануэль Мара отмечает: вакцину можно будет адаптировать к любым будущим мутациям вируса.

В настоящее время исследователи изучают продолжительность иммунного ответа после введения вакцины.

Впрочем, говорить о победе над вирусом пока рано, отмечают некоторые ученые.

«Любая вакцина, которая дошла до стадии испытаний, показала бы иммунный ответ у мышей, — считает специалист в области микробного патогенеза Эндрю Престон. — Было бы удивительно, если бы это не произошло. Я уверен, подавляющее большинство проектов по разработке вакцины дали бы такой эффект».

Даже при успешных тестах на клеточных культурах нельзя предсказать, как вакцина поведет себя в организме человека, говорит он.

На данный момент на этапе тестирования на людях находится минимум восемь вакцин, разработанных в разных странах. Около сотни, в том числе и вакцина от Takis, находятся на этапе доклинических испытаний.

Также проходит доклинические испытания российская вакцина от коронавируса, сообщил ранее глава Минздрава Михаил Мурашко . Он уточнил, что существует несколько платформ, на которых разрабатываются вакцины.

По словам Мурашко, есть обнадеживающие результаты, что ученые создадут лекарственный препарат, который будет работать.

О прорыве в разработке сообщили и израильские ученые — им удалось найти антитела, которые активно борются с коронавирусной инфекцией в организме человека и могут быть применены для создания вакцины. В настоящее время идет работа над регистрацией патента, после чего начнется коммерческое производство вакцины.