В Китае нашли центр доисторической культуры

Китайские археологи заявили о значительном прогрессе в раскопках доисторического поселения в районе Шуанхуайшу в пригороде Чжэнчжоу, история которого насчитывает более 5 тыс. лет.

Городище Шуанхуайшу располагается на площади 1,17 кв. км на южном берегу реки Хуанхэ вблизи поселения Хэло. В связи с этим китайские археологи предложили назвать местность древним царством Хэло, передает агентство Синьхуа.

«Важные археологические свидетельства говорят о репрезентативности и влиянии области Хэло примерно 5300 лет назад — во времена золотой поры зарождения китайской цивилизации», — передает ТАСС слова члена Китайской академии общественных наук Ван Вэя.

Между границами городища с запада на восток насчитывается 1,5 тыс. м, с севера на юг — 780 м. Поселение располагало оборонительной системой из окружавших его трех рвов и городской стены, а также относительно развитой сетью дорог. В северной части селения находился основной жилой район из четырех рядов домов. Вблизи также были найдены водохранилище и керамическая мастерская. Кроме того, на территории Шуанхуайшу археологи обнаружили три кладбища с 1,7 тыс. могилами.

На месте раскопок были найдены керамические изделия, предметы, используемые для астрономических вычислений, и украшения из кости. По словам исследователей, обнаруженные здесь археологические свидетельства насчитывают 5-7 тыс. лет.

Напомним, в мае 2017 года археологи обнаружили на территории юго-западной китайской провинции Юньнань развалины древнего города Байя, существовавшего в ранний период династии Тан (618-907 годы).