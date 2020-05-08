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Пересмотрена главная теория возникновения Луны 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Пересмотрена главная теория возникновения Луны
Фото: S.Yokota
Японские ученые выяснили, что Луна выделяет больше углерода, чем считалось ранее. Открытие позволит пересмотреть теорию возникновения естественного спутника Земли, согласно которой древний углерод, содержащийся в лунных породах, должен был испариться из-за высокой температуры материала, из которого возникло небесное тело. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Science Advances.
Исследователи проанализировали данные, полученные с помощью лунного орбитального аппарата KAGUYA. Оказалось, что на спутнике Земли присутствует резервуар углерода, чье происхождение нельзя объяснить падением микрометеоритов и влиянием солнечного ветра. При этом некоторые регионы Луны, например, базальтовые равнины, испускают больше углерода, чем другие.
По мнению ученых, это говорит о том, что под поверхностью Луны содержится большое количество углерода с момента возникновения спутника Земли. Однако остается загадкой, как он смог сохраниться в расплавленных породах, которые образовались при столкновении Земли с малой планетой.
Общепринятая теория формирования Луны предполагает, что естественный спутник Земли сформировался из фрагментов пород, выброшенных в космос при катастрофическом столкновении.
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