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В центре Млечного пути произошел неизвестный взрыв 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
В центре Млечного пути произошел неизвестный взрыв
Фото: ТАСС
Международная группа астрономов выяснила, что около одного миллиарда лет назад в ядре Млечного Пути происходило взрывное образование звезд, которые затем превратились в сверхновые. Точные причины этого события пока неизвестны. Об этом сообщает издание Science Alert.
Исследователи провели наблюдения с помощью телескопа VLT Европейской южной обсерватории в Чили. Оказалось, что около 90 процентов звезд в галактическом центре возникли 8-13,5 миллиарда лет назад, после чего ядро оставалось относительно спокойным в течение шести миллиардов лет. Однако затем произошла вспышка зведообразования длительностью менее 100 миллионов лет. За это время сформировались крупные звезды с общей массой 42 миллионов Солнц.
По словам ученых, условия в центре Млечного пути были схожи с условиями в галактиках, где за год формируются звезды с общей массой более ста Солнц. В настоящее время скорость звездообразования очень медленная: около одной-двух солнечных масс год.
Всплеск активности в ядре Млечного Пути привел к появлению тысяч звезд, чья продолжительность жизни достигает всего десяти миллионов лет, после чего они вспыхнули как сверхновые.
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Теги:
Наука , Наука и техника , Чили
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